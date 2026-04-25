25 апреля 2026 в 15:04

80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому сегодня, 25 апреля, исполнилось бы 80 лет. Депутат всех восьми созывов Госдумы, шесть раз баллотировавшийся в президенты России, умер в 2022 году от последствий коронавирусной инфекции.

Жириновский родился в 1946 году в Алма-Ате. Его мать работала в столовой зооветеринарного института, а отец трудился на «Транссибе». Детство будущего политика прошло в коммунальной квартире в тяжелых послевоенных условиях.

В 1964 году Жириновский поступил в Институт восточных языков при МГУ, который окончил в 1970 году по специальности «Турция и турецкий язык». Параллельно в 1965–1967 годах он учился в Университете марксизма-ленинизма. В 1989 году стал одним из основателей Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). В 1993 году ЛДПР добилась лучшего результата в своей истории, заняв первое место на выборах в Госдуму по партийным спискам.

Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента РФ: в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Предвыборные кампании он всегда сопровождал эпатажными и часто провокационными лозунгами и выступлениями.

После смерти политика в обществе широко распространились его высказывания, которые начали воспринимать как сбывшиеся пророчества. Так, в декабре 2021 года Жириновский предсказал начало СВО, а в 1999 году — расширение НАТО на восток.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет. Отпевание в храме Христа Спасителя провел лично патриарх Кирилл. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал основателя ЛДПР как одного из наиболее ярких политических деятелей современности. По его словам, Жириновский объединял в себе качества, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, выступая одновременно как аналитик глубокого уровня и мастер эпатажа.

Как отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Жириновский последовательно придерживался цели — добиваться пользы для России. Политик в любой ситуации и независимо от места нахождения неизменно отстаивал исключительно интересы своей страны.

Самые яркие кадры из жизни Жириновского — в галерее NEWS.ru.

Владимир Жириновский выступает перед посетителями «Фестиваля еды» на площади Революции в Москве, 2021 г.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Владимир Жириновский после обращения президента РФ Путина с посланием к Федеральному собранию в ЦВЗ «Манеж», 2020 г.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Владимир Жириновский перед началом церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля у концертного зала «Россия», 2018 г.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Владимир Жириновский во время пресс-подхода в здании Государственной думы РФ, 2018 г.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский
Фото: State Duma of Russian Federation/Twitter.com/Global Look Press
Церемония прощания с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов, 8 апреля 2022 г.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
