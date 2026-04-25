Пророк, учитель и настоящий патриот: каким был Жириновский на самом деле

Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
25 апреля Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Основателя ЛДПР не стало в апреле 2022 года, однако он по сей день остается одним из самых популярных российских политиков и считается настоящим пророком — слишком многое из его точных аналитических прогнозов уже сбылось и продолжает претворяться в жизнь. В беседе с NEWS.ru родные, товарищи и коллеги Жириновского рассказали, каким он был на работе и вне ее и как сумел завоевать любовь и уважение миллионов россиян.

Как Жириновский стал пророком

Одна из главных черт Жириновского, которую многие считают его «суперсилой», — способность с феноменальной точностью предсказывать международные события. Так, например, еще в 2020 году в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» основатель ЛДПР предрек переизбрание Дональда Трампа на второй президентский срок, а позже — глубокий разлад в отношениях между США и Европой.

«Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, и тоже не знает, что ему делать», — говорил он.

Кроме того, Жириновский «предсказал» и начало специальной военной операции. Так, выступая в Госдуме в конце 2021 года, он заявил:

«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну».

Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

И это лишь часть точных «пророчеств» политика. Он не сомневался в неизбежности войны США и Ирана, предупреждал Трампа о покушении, смену власти в Сирии и многое другое. Дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко в беседе с NEWS.ru отметила: ее отец прекрасно понимал, какой эффект в будущем произведут его слова.

«Он сам говорил: „Меня обязательно оценят, но лет через 20–30“. Так же в свое время Германия оценила слова Бисмарка о том, что не надо нападать на Россию. Сейчас как раз выросло то поколение, которое оценивает Жириновского. <…> Удивительно, что он мог прогнозировать не просто глобальные события, а даже точечно — по датам и другим специфическим характеристикам», — сказала она.

Экс-депутат Госдумы Василий Власов объяснил NEWS.ru секрет прозорливости Жириновского.

«Он постоянно находился в океане информации — читал газеты, слушал радио, изучал вырезки из печатных изданий, подготовленные пресс-службой. Он всегда был вовлечен в мировые события, активно реагировал на все изменения, будь то геополитические кризисы или социальные вызовы. Такой подход делал его настоящим мастером прогнозов, касающихся самых разных регионов и тем. Секрет успеха Жириновского заключается в сочетании гениальности, сумасшедшего трудолюбия и потрясающей интеллектуальной силы», — сказал он.

Выставка ‭«Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале ‭«Манеж» в Москве Выставка ‭«Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале ‭«Манеж» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем объяснялся эпатаж Жириновского

Еще одним важным качеством Жириновского была прямолинейность, с которой он обрушивался как на своих политических оппонентов, так и на противников России. Основатель ЛДПР не стеснялся говорить без обиняков и совершать порой провокационные, но яркие поступки. Так, в эфире программы «Один на один» в 1995 году он облил соком Бориса Немцова, в которого затем метнул стакан. А в 2017-м, за год до президентских выборов, Жириновский пригрозил в случае своей победы «расстрелять» депутатов и увел собственную фракцию из зала заседаний.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с NEWS.ru отметил, что Жириновский действительно был человеком эмоциональным.

«Владимир Вольфович часто приезжал на телевизионные эфиры уставшим, измотанным, но тем не менее всегда находил в себе силы собраться и эмоционально заводил себя для того, чтобы обрушиться на оппонентов со всей свойственной ему прямотой и резкостью. Но как политик он был очень рационален внутренне, несмотря на все эти эмоции. И, конечно, сегодня в Думе не хватает его выступлений. Особенно ярких», — сказал Толстой.

По его мнению, эпатажностью выступлений Жириновский был обязан собственной принципиальности.

«Он очень много сделал для русского парламента в том смысле, что никогда не был человеком, скованным условностями. Он говорил то, что думал. Он делал то, что считал нужным. И если он не соглашался, то готов был спорить хоть в коридоре», — подчеркнул Толстой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на XXIII съезде ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на XXIII съезде ЛДПР Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Каким Жириновский был в жизни и партии

Хотя ЛДПР и сегодня прочно ассоциируется с именем Жириновского, сам он опровергал тезисы политологов о том, что это «партия одного вождя». На пресс-конференции в 2016 году он заявил, что этим политическим движением руководит коллектив — в частности Высший совет, состоящий из 13 человек.

«Никогда Жириновский не руководил ЛДПР. <…> Я выполняю представительские функции», — подчеркнул тогда политик.

Сегодня ЛДПР возглавляет председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который в беседе с NEWS.ru отметил: Жириновский всегда стремился служить людям, и в таком же духе он старался наставлять молодежь и однопартийцев.

«У подножия памятника на Новодевичьем кладбище высечены слова, которые когда-то он сказал в ответ Владимиру Владимировичу Познеру. В конце каждого интервью тот задавал так вопрос: „Что вы скажете, представ перед Богом?“ Ответ Жириновского был: „Верни меня обратно, я не хочу здесь лежать в райском саду. Я лучше буду полуголодным, с палкой продираться сквозь тайгу и помогать людям“. В этом он был, остается и всегда останется для нас и для тех, кто не знал Жириновского», — пояснил парламентарий.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы 10 ноября 2020 года Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы 10 ноября 2020 года Фото: Пресс-служба Госдумы/Агентство «Москва»

Сейчас, добавил Слуцкий, многие тысячи молодых людей воспитываются на этом потрясающем примере служения стране, а также на ярких выступлениях и статьях Жириновского.

«Он оставил после себя колоссальное наследие. И, конечно, его жизнь была совершенно невероятным примером служения России, русской цивилизации, людям», — сказал Слуцкий.

Толстой считает, что для многих Жириновский стал наставником и учителем, передавая молодым политикам свой уникальный опыт.

«Он старался, чтобы рядом с ним были те, кто дальше поведет ЛДПР. И мы видим сегодня, что это серьезное наследие не потеряно, а наоборот, развивается под руководством Леонида Эдуардовича Слуцкого и всех соратников Владимира Вольфовича», — пояснил вице-спикер Госдумы.

На чем основывался патриотизм Жириновского

Независимо от того, с какими яркими заявлениями он выступал или кого из оппонентов критиковал, Жириновский всегда позиционировал себя как патриота России. Многим запомнилось его историческое выступление в Совете Европы в середине 1990-х. Когда Парламентская ассамблея СЕ рекомендовала заморозить вопрос членства РФ в этой организации, основатель ЛДПР поднялся со своего места и обрушился с критикой на европейских политиков.

«Если бы не наша армия, вы бы все были в [концентрационных] лагерях. Мы весь мир спасли, Европу», — заявил он.

Выставка ‭«Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале ‭«Манеж» в Москве Выставка ‭«Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале ‭«Манеж» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ответ некоторые из присутствовавших в зале попытались выгнать Жириновского, крича ему по-английски «Аут!». Но и на это лидеру ЛДПР было что ответить:

«Немцы святые сидят… И французы тоже. Аут, аут! Мы вас по-русски заставим замолчать!».

Боцан-Харченко отмечает, что Жириновский всегда занимал принципиально патриотическую позицию по отношению к России и русскому народу. Причиной этого было понимание экзистенциального противостояния русской и западной цивилизаций.

«Мы помним, как отчаянно он защищал интересы России и русских — и с трибуны Государственной думы, и в зале ООН, и на любой международной и внутрироссийской площадке, на любом форуме. И вот этой его отчаянности, искренности, резкости и прямолинейности, конечно же, всегда будет не хватать. И было бы очень хорошо, если бы при принятии судьбоносных решений, касающихся нашей страны и нашего народа, в стенах Госдумы помнили о принципе, который сформулировал сам Жириновский и которого он всегда придерживался: „Запад не принял Русь языческую, не принял Русь православную, не принял Русь коммунистическую и не принял демократическую. И он никогда не примет никакую, потому что мы — русские“», — заключила Боцан-Харченко.

Читайте также:

«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше

София предала ЕС: почему болгары выбрали Радева, что это значит для России

«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку

