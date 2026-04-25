Пророк, учитель и настоящий патриот: каким был Жириновский на самом деле

25 апреля Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Основателя ЛДПР не стало в апреле 2022 года, однако он по сей день остается одним из самых популярных российских политиков и считается настоящим пророком — слишком многое из его точных аналитических прогнозов уже сбылось и продолжает претворяться в жизнь. В беседе с NEWS.ru родные, товарищи и коллеги Жириновского рассказали, каким он был на работе и вне ее и как сумел завоевать любовь и уважение миллионов россиян.

Как Жириновский стал пророком

Одна из главных черт Жириновского, которую многие считают его «суперсилой», — способность с феноменальной точностью предсказывать международные события. Так, например, еще в 2020 году в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» основатель ЛДПР предрек переизбрание Дональда Трампа на второй президентский срок, а позже — глубокий разлад в отношениях между США и Европой.

«Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, и тоже не знает, что ему делать», — говорил он.

Кроме того, Жириновский «предсказал» и начало специальной военной операции. Так, выступая в Госдуме в конце 2021 года, он заявил:

«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну».

Владимир Жириновский Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

И это лишь часть точных «пророчеств» политика. Он не сомневался в неизбежности войны США и Ирана, предупреждал Трампа о покушении, смену власти в Сирии и многое другое. Дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко в беседе с NEWS.ru отметила: ее отец прекрасно понимал, какой эффект в будущем произведут его слова.

«Он сам говорил: „Меня обязательно оценят, но лет через 20–30“. Так же в свое время Германия оценила слова Бисмарка о том, что не надо нападать на Россию. Сейчас как раз выросло то поколение, которое оценивает Жириновского. <…> Удивительно, что он мог прогнозировать не просто глобальные события, а даже точечно — по датам и другим специфическим характеристикам», — сказала она.

Экс-депутат Госдумы Василий Власов объяснил NEWS.ru секрет прозорливости Жириновского.

«Он постоянно находился в океане информации — читал газеты, слушал радио, изучал вырезки из печатных изданий, подготовленные пресс-службой. Он всегда был вовлечен в мировые события, активно реагировал на все изменения, будь то геополитические кризисы или социальные вызовы. Такой подход делал его настоящим мастером прогнозов, касающихся самых разных регионов и тем. Секрет успеха Жириновского заключается в сочетании гениальности, сумасшедшего трудолюбия и потрясающей интеллектуальной силы», — сказал он.

Выставка ‭«Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале ‭«Манеж» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем объяснялся эпатаж Жириновского

Еще одним важным качеством Жириновского была прямолинейность, с которой он обрушивался как на своих политических оппонентов, так и на противников России. Основатель ЛДПР не стеснялся говорить без обиняков и совершать порой провокационные, но яркие поступки. Так, в эфире программы «Один на один» в 1995 году он облил соком Бориса Немцова, в которого затем метнул стакан. А в 2017-м, за год до президентских выборов, Жириновский пригрозил в случае своей победы «расстрелять» депутатов и увел собственную фракцию из зала заседаний.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с NEWS.ru отметил, что Жириновский действительно был человеком эмоциональным.

«Владимир Вольфович часто приезжал на телевизионные эфиры уставшим, измотанным, но тем не менее всегда находил в себе силы собраться и эмоционально заводил себя для того, чтобы обрушиться на оппонентов со всей свойственной ему прямотой и резкостью. Но как политик он был очень рационален внутренне, несмотря на все эти эмоции. И, конечно, сегодня в Думе не хватает его выступлений. Особенно ярких», — сказал Толстой.

По его мнению, эпатажностью выступлений Жириновский был обязан собственной принципиальности.

«Он очень много сделал для русского парламента в том смысле, что никогда не был человеком, скованным условностями. Он говорил то, что думал. Он делал то, что считал нужным. И если он не соглашался, то готов был спорить хоть в коридоре», — подчеркнул Толстой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на XXIII съезде ЛДПР Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Каким Жириновский был в жизни и партии

Хотя ЛДПР и сегодня прочно ассоциируется с именем Жириновского, сам он опровергал тезисы политологов о том, что это «партия одного вождя». На пресс-конференции в 2016 году он заявил, что этим политическим движением руководит коллектив — в частности Высший совет, состоящий из 13 человек.

«Никогда Жириновский не руководил ЛДПР. <…> Я выполняю представительские функции», — подчеркнул тогда политик.

Сегодня ЛДПР возглавляет председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который в беседе с NEWS.ru отметил: Жириновский всегда стремился служить людям, и в таком же духе он старался наставлять молодежь и однопартийцев.

«У подножия памятника на Новодевичьем кладбище высечены слова, которые когда-то он сказал в ответ Владимиру Владимировичу Познеру. В конце каждого интервью тот задавал так вопрос: „Что вы скажете, представ перед Богом?“ Ответ Жириновского был: „Верни меня обратно, я не хочу здесь лежать в райском саду. Я лучше буду полуголодным, с палкой продираться сквозь тайгу и помогать людям“. В этом он был, остается и всегда останется для нас и для тех, кто не знал Жириновского», — пояснил парламентарий.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы 10 ноября 2020 года Фото: Пресс-служба Госдумы/Агентство «Москва»

Сейчас, добавил Слуцкий, многие тысячи молодых людей воспитываются на этом потрясающем примере служения стране, а также на ярких выступлениях и статьях Жириновского.

«Он оставил после себя колоссальное наследие. И, конечно, его жизнь была совершенно невероятным примером служения России, русской цивилизации, людям», — сказал Слуцкий.

Толстой считает, что для многих Жириновский стал наставником и учителем, передавая молодым политикам свой уникальный опыт.

«Он старался, чтобы рядом с ним были те, кто дальше поведет ЛДПР. И мы видим сегодня, что это серьезное наследие не потеряно, а наоборот, развивается под руководством Леонида Эдуардовича Слуцкого и всех соратников Владимира Вольфовича», — пояснил вице-спикер Госдумы.

На чем основывался патриотизм Жириновского

Независимо от того, с какими яркими заявлениями он выступал или кого из оппонентов критиковал, Жириновский всегда позиционировал себя как патриота России. Многим запомнилось его историческое выступление в Совете Европы в середине 1990-х. Когда Парламентская ассамблея СЕ рекомендовала заморозить вопрос членства РФ в этой организации, основатель ЛДПР поднялся со своего места и обрушился с критикой на европейских политиков.

«Если бы не наша армия, вы бы все были в [концентрационных] лагерях. Мы весь мир спасли, Европу», — заявил он.

Выставка ‭«Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале ‭«Манеж» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ответ некоторые из присутствовавших в зале попытались выгнать Жириновского, крича ему по-английски «Аут!». Но и на это лидеру ЛДПР было что ответить:

«Немцы святые сидят… И французы тоже. Аут, аут! Мы вас по-русски заставим замолчать!».

Боцан-Харченко отмечает, что Жириновский всегда занимал принципиально патриотическую позицию по отношению к России и русскому народу. Причиной этого было понимание экзистенциального противостояния русской и западной цивилизаций.

«Мы помним, как отчаянно он защищал интересы России и русских — и с трибуны Государственной думы, и в зале ООН, и на любой международной и внутрироссийской площадке, на любом форуме. И вот этой его отчаянности, искренности, резкости и прямолинейности, конечно же, всегда будет не хватать. И было бы очень хорошо, если бы при принятии судьбоносных решений, касающихся нашей страны и нашего народа, в стенах Госдумы помнили о принципе, который сформулировал сам Жириновский и которого он всегда придерживался: „Запад не принял Русь языческую, не принял Русь православную, не принял Русь коммунистическую и не принял демократическую. И он никогда не примет никакую, потому что мы — русские“», — заключила Боцан-Харченко.

