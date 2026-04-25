«Все забудут, что такое Украина»: самые жуткие пророчества Жириновского

25 апреля основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Политика не стало всего за несколько недель до того, как мир в полной мере осознал, что тот видел будущее. В частности, лидер ЛДПР предсказал войну на Ближнем Востоке, частичную мобилизацию, а также переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Пророчества сбывались одно за другим — уже без него. Что предвидел Жириновский и как он стал главным пророком России — в материале NEWS.ru.

Каким было самое точное пророчество лидера ЛДПР Жириновского

В декабре 2021 года основатель ЛДПР обратился к Западу с трибуны Госдумы. Его послание было недвусмысленным: если не услышите — узнаете.

По словам политика, в четыре часа утра 22 февраля 2022 года должно было произойти некое событие.

«Я бы хотел, чтобы 2022-й был годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда Россия станет снова великой страной. Все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России», — заявил политик.

Специальная военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Жириновский ошибся на два дня. Ни у кого не было такой точности в политических прогнозах.

Когда лидер ЛДПР Жириновский предсказал мобилизацию в России

В 2015 году во время дебатов на Первом канале, которые вел Петр Толстой, Жириновский объяснял экономическую механику большой войны.

«Поводом для нее будет то, что огромные капиталы, триллионы долларов, некуда вложить. Санкции, все стоит. Единственный способ — начать войну в какой-то части Европы, и потом новый план Маршалла — начинаем восстанавливать. Готовьтесь к мобилизации. Частичной», — сказал лидер ЛДПР.

Толстой тогда иронично ответил, что уже готов. Частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года — через семь лет после заявления Жириновского.

«Зеленский — последний»: пророчество Жириновского о развале Украины

Самое мрачное предсказание Жириновского касалось существования Украины как государства.

«Владимир Зеленский — последний президент Украины. Других не будет, потому что не будет этой страны», — сказал политик задолго до начала СВО.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко позднее уточнила, что имел в виду ее отец. «Владимир Вольфович заявил, что судьба Украины будет решаться совершенно на другом уровне — Москвой и Вашингтоном. Мы сейчас являемся свидетелями этого процесса», — подчеркнула она.

Она также сказала, что Жириновский был не мистиком, а глубоким аналитиком. «Он делал не предсказания, а совершенно четкие прогнозы. Был убежден: будущее Украины зависит не от того, кто сидит в Киеве, а от тех, у кого в руках реальная сила», — подчеркнула Боцан-Харченко.

«Все забудут, что такое Украина»: пророчество Жириновского о третьей мировой войне

В июле 2019-го в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский сделал прогноз о ситуации на Ближнем Востоке, который тогда казался экзотикой.

«К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — заявил политик.

Осенью 2023 года началась война в Газе. В 2025-м Израиль атаковал объекты в Иране, а в 2026-м история повторилась, но уже с участием США. Сценарий, описанный политиком много лет назад, реализуется нота в ноту.

Пророчество Жириновского о Ялте-2

В 2020 году в эфире программы «60 минут» Жириновский говорил о том, как предотвратить глобальную ядерную катастрофу.

«Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия и террора», — сказал лидер ЛДПР.

Экс-помощник политика Василий Власов позже уточнил, что Жириновский спрогнозировал саммит Путина и Трампа, проведя параллели с Ялтинской конференцией 1945 года.

Российско-американский диалог в 2025–2026 годах развивается именно по этой схеме — с постепенным выдавливанием Европы на второй план, о чем Жириновский тоже предупреждал.

«Аналитик, а не предсказатель»: почему Жириновского не хотели услышать

Владимир Путин объяснил феномен Жириновского на пресс-конференции «Итоги года».

«Владимир Вольфович не предсказатель. Он был человеком эпатажным, эффектно занимался этим. Был человеком эрудированным и очень подготовленным, специалистом по Ближнему Востоку. Сбывается, потому что он говорил на основе анализа, он прогнозировал развитие ситуации. Это прогноз, основанный на реальных знаниях и опыте специалиста», — сказал глава государства.

Говоря иными словами, Жириновский не угадывал, а понимал. Эпатаж был формой, а содержание оказалось другим. Политика не слышали именно потому, что он говорил слишком громко, рано и неудобно.

Открыть капсулу с его прогнозами на 20 лет, переданную в музей в 2016 году, можно будет только в 2036-м. Учитывая те предсказания, что уже сбылись, смеяться над ее содержимым, скорее всего, никому не захочется.

