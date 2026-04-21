Нацизм, измены, травля Дианы: какие скелеты прятала в шкафу Елизавета II

21 апреля исполнилось бы 100 лет покойной королеве Великобритании Елизавете II. Она провела на троне без малого 71 год — дольше любого другого британского монарха. За это время ее публичная и личная жизнь успела обрасти самыми разными слухами, которые обсуждаются до сих пор: от отношений с детьми и мужем до предполагаемых симпатий к нацистам и роли в разводе сына — принца Чарльза — с принцессой Дианой. Что из этого правда, а что вымысел — в материале NEWS.ru.

Как Елизавета II взошла на престол

Елизавета II (полное имя — Элизабет Александра Мэри Виндзор) родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр в семье герцога и герцогини Йоркских — принца Альберта и его супруги Елизавета Боуз-Лайон. Она была старшей из двух дочерей и изначально не рассматривалась как прямая наследница престола. В 1936 году после смерти деда короля Георга V и отречения дяди Эдуарда VIII власть перешла к ее отцу, который короновался под именем Георга VI. С этого момента Елизавета стала первой в очереди на престол.

Образование она получала дома, под руководством гувернанток. Во время Второй мировой войны семья оставалась в Великобритании — уже тогда будущая королева начала участвовать в политической жизни страны: 14-летняя Елизавета выступила по радио с обращением к эвакуированным детям. Спустя несколько лет, в 1945-м, она поступила на службу во Вспомогательный территориальный женский корпус, где получила специальность водителя и механика.

Королева Елизавета и принцесса Елизавета II на приеме в саду Букингемского дворца, 1945 год Фото: Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press

Еще через два года в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба наследницы с принцем Греческим и Датским Филиппом — пара была знакома с самого детства. Они прожили вместе 73 года — до самой смерти Филиппа в 2021 году. В этом браке родилось четверо детей.

6 февраля 1952-го, во время поездки в Кению, Елизавета узнала о смерти отца. Всего в 25 лет она стала королевой Великобритании и Северной Ирландии, а также главой Содружества наций. Коронация прошла 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве.

Доцент финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru назвал Елизавету II поистине исторической фигурой. По его словам, королева, насколько могла, сохраняла британские традиции, при этом лишь изредка вмешиваясь в политику.

«Елизавета играла роль символа, который в значительной степени сохранял единство Британии и достаточно хорошо воспринимался в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, где она тоже являлась главой государства. Она, безусловно, олицетворяла собой некую преемственность с великими временами Англии», — считает эксперт.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко подтвердил, что роль Елизаветы II в политической жизни Британии была минимальной. При этом как человека ее многие уважали и чтили.

Королева Елизавета II на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 1953 год Фото: KEYSTONE Pictures USA/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Она умела общаться и с молодежью, и со старым поколением, и с бизнесом. В общем, была своей для абсолютного большинства британцев. Это ее плюс. Ей досталась сложная историческая эпоха, в которую ей удалось сохранить территориальную целостность страны — речь идет, к примеру, о шотландских референдумы о независимости и угрозах ирландского и северо-ирландского национализма», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Какими были отношения Елизаветы II с детьми

В 1948 году у Елизаветы и Филиппа родился старший сын и наследник Чарльз, еще через два года — дочь Анна, в 1960-м на свет появился принц Эндрю, а в 1964-м — Эдвард. Королевский график был напряженным и предусматривал многочисленные зарубежные поездки. Поэтому дети чаще всего оставались под присмотром нянь и гувернанток.

С Чарльзом и Анной периоды разлук были длиннее — их детство пришлось на первые годы правления королевы. С младшими — Эндрю и Эдвардом — Елизавета могла проводить уже больше времени, отложив часть обязанностей. Кстати, именно Эндрю биографы называли любимчиком матери. И именно он окажется самым скандальным членом королевской семьи: уже после смерти Елизаветы его лишат всех титулов из-за обвинений в изнасиловании и дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном.

Трухачев отмечает, что оскандалиться успели фактически все дети и внуки королевы — за исключением, разве что, Эдварда.

Королева Елизавета II, герцог Эдинбургский Филипп, принц Чальз и принцесса Анна, 1953 год Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«На Эндрю просто пробы ставить негде: его выписали из королевской семьи, потому что это уже чистая уголовка. Чарльз — скандалы, Гарри — скандалы. Совершенно жуткая история с невесткой Дианой. Поэтому, с одной стороны, Елизавета — символ, а с другой — она не уберегла семью от того, чтобы стать едва ли не всемирным посмешищем и постоянным поставщиком скандальных новостей», — объяснил политолог.

Изменял ли муж Елизавете II

Нельзя назвать гладкими и отношения королевы с супругом. В 2024 году ФБР рассекретило некоторые документы, касавшиеся личной жизни монаршей четы. Из них следовало, что принц Филипп изменял жене, причем выбирал довольно сомнительных девушек. В результате он оказался одним из фигурантов шпионского «Дела Профьюмо», названного в честь военного министра Великобритании с 1960 по 1963 год Джона Профьюмо.

Как утверждают американские федералы, любовницей герцога Эдинбургского оказалась 19-летняя модель Кристин Килер. Параллельно модель спала с агентом ГРУ и советским военно-морским атташе Евгением Ивановым и самим Профьюмо. Также сообщалось о связях Филиппа с подругой Килер — валлийской моделью Мэнди Райс-Дэвис.

Сам Филипп еще при жизни заявлял, что постоянное присутствие охраны делало любые контакты на стороне практически невозможными. Елизавета публично на эти темы не высказывалась.

Как Елизавета II развела Чарльза и Диану

Еще одна болезненная для королевской семьи история — брак старшего сына Елизаветы II Чарльза и Дианы Спенсер. Пара поженилась в 1981 году, а уже в декабре 1992-го премьер-министр Джон Мейджор объявил, что супруги стали жить раздельно. Они еще несколько лет оставались женаты и продолжали вместе воспитывать сыновей — Уильяма и Гарри. Но в ноябре 1995 года Диана дала откровенное интервью о браке. Месяц спустя Елизавета II направила ей и Чарльзу письма, где выразила мнение, что супругам пора развестись. Развод состоялся в августе 1996-го. Диана сохранила титул принцессы Уэльской, но лишилась обращения «Ее Королевское Высочество».

Принцесса Диана, 1985 год Фото: Peter Heimsath/Peter Heimsath/Pool via CNP/Global Look Press

После расставания Диана оставалась объектом пристального внимания прессы — папарацци преследовали ее буквально повсюду. В августе 1997 года автомобиль, в котором принцесса находилась вместе со своим новым возлюбленным Доди Аль-Файедом, разбился в тоннеле под мостом Альма в Париже. Водитель и Доди погибли на месте, Диана скончалась от полученных травм в больнице. Расследование установило, что причиной трагедии стали опасные маневры шофера и преследование папарацци, но в СМИ долгое время ходили слухи о причастности Виндзоров к случившемуся.

Что известно о симпатиях Елизаветы II к нацистам

В 2015 году британский таблоид The Sun опубликовал домашнюю съемку монаршей семьи 1933–1934 годов. В кадре маленькая принцесса Елизавета, ее сестра Маргарет, а также мать и дядя Эдуард поднимают руки в жесте, похожем на нацистский салют. Видео произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Букингемский дворец тогда отметил, что речь шла лишь о детской игре, а жест еще не ассоциировался с будущими событиями. Впрочем, дядя Елизаветы позже проявлял интерес к Германии и уже после своего отречения и прихода Адольфа Гитлера к власти посетил Третий рейх.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с NEWS.ru отметил, что фюрер довольно долго был абсолютно рукопожатным политиком для всей Европы, включая Британию.

«Тогда казалось, что Гитлер держит немецкую нацию и Германия будет немножко странным, но вполне приемлемым партнером для Европы. С ним велись переговоры, в Берлине проводились грандиозные балы, куда съезжался весь свет Европы. В Берлине прошла Олимпиада, куда приезжали спортсмены со всего мира. В какой-то момент победа Гитлера на выборах воспринималась как естественная ситуация, и к нему какое-то время относились хорошо. Так что все нужно рассматривать в историческом разрезе», — сказал эксперт.

Королева Елизавета с принцессами Елизаветой и Маргарет, 1933 год Фото: Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press

Как британцы относятся к Елизавете II

Королева скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. На момент смерти Елизаветы II она оставалась главой 14 государств Содружества помимо Великобритании. По мнению Солонникова, подавляющее большинство жителей Соединенного Королевства по сей день положительно оценивают ее роль в жизни страны. Многими она воспринимается как мать не только нынешнего короля, но и всей нации.

«То, что она так долго была со своим народом в разных ситуациях, создавало определенный пиетет, гордость британцев за нее, любовь к ней. Она все это на себе концентрировала. И в этом смысле она, наверное, соответствовала той функции монархии в Британии, которую жители страны и хотели бы видеть. Кстати, сегодня республиканские настроения в королевстве достаточно сильны — они присущи около 50% населения, и многие надеются, что когда-нибудь этот порог будет пройден. Но при Елизавете его не перешли. Она сама удерживала идею, что монархия в том виде, в каком она существовала при ней, может остаться в Британии», — заключил политолог.

Читайте также:

Скандалы, болезни: что стало с королевской семьей после смерти Елизаветы II

Бутерброды, рыба и омлет: 10 любимых блюд Елизаветы II от повара королевы

Слуги, поездки, элитное жилье: как наследники тратят миллионы Елизаветы II