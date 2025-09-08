Скандалы, болезни: что стало с королевской семьей после смерти Елизаветы II

Три года назад, 8 сентября 2022 года, скончалась королева Великобритании Елизавета II. После ее смерти у правящей династии началась настоящая черная полоса: болезни членов семьи, громкие скандалы и неутихающие внутренние конфликты, детали которых быстро стали достоянием общественности. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что сегодня монархическая власть Великобритании находится под угрозой. Как смерть Елизаветы отразилась на ее родных и что ждет королевскую семью дальше — в материале NEWS.ru.

Как умерла Елизавета II

8 сентября 2022 года Букингемский дворец опубликовал тревожные новости о состоянии королевы Елизаветы II. Сообщалось, что здоровье главы британской монаршей семьи обеспокоило врачей, рекомендовавших ей оставаться под их наблюдением. Спустя несколько часов после этого представители дворца заявили о смерти Елизаветы II.

В заявлении говорилось, что королева «мирно скончалась» в возрасте 96 лет в шотландской резиденции своей семьи — замке Балморал. Перед смертью ее окружали близкие люди: сын Чарльз с женой Камиллой, внуки Уильям и Гарри, а также остальные дети Елизаветы — принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард — прибыли проститься с королевой.

Елизавета правила страной ровно 70 лет. Ее похороны стали главным траурным мероприятием для британской королевской семьи с момента смерти ее отца Георга XI в 1952 году. После кончины гроб с телом королевы был доставлен в собор Святого Эгидия в Эдинбурге, 13-го его перевезли в Букингемский дворец в Лондоне, а затем — в Вестминстерский дворец.

Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября. В этот день несколько миллионов человек вышли на улицы британской столицы, чтобы попрощаться с королевой. На церемонии присутствовали 2000 глав государств и высокопоставленных лиц из разных стран мира, включая президентов США и Франции, короля Испании, князя Монако и многих других. После всех официальных мероприятий королеву похоронили в семейном склепе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке — рядом с отцом, матерью, сестрой и мужем.

Политолог Михаил Чернов в беседе с NEWS.ru отметил, что после смерти Елизаветы возникла угроза даже не имиджу королевской семьи, на которой «и так негде ставить пробы», а самой монаршей власти в Великобритании и Содружестве.

«Елизавета II была последней великой королевой Великобритании. Она, в общем-то, и олицетворяла собой идею европейской монархии. Фигуры такого масштаба на европейском троне не было в ее времена, а сейчас — и подавно», — отметил собеседник.

Предательство Гарри и Меган

Еще до смерти Елизаветы в королевской семье назрел серьезный раскол. Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл в 2020 году отказался от исполнения королевских обязанностей и переехал в Калифорнию. Спустя ровно три месяца после кончины Елизаветы на Netflix вышел документальный сериал о жизни Гарри и его семьи.

В каждом из шести эпизодов содержались обвинения в адрес Виндзоров. Брат Гарри — принц Уильям оказался главным антагонистом картины. Журналист Пирс Морган в колонке для The Sun назвал сериал «хныканьем» и «бессердечным предательством» королевской семьи.

«[Гарри и Меган] извергают бесконечную ядовитую ненависть на свои семьи и вызывают огромный гнев и боль у людей, которые (в случае с семьей Гарри) не могут и не будут публично реагировать», — написал он.

В 2023 году принц и его жена нанесли еще один удар по родственникам: были опубликованы мемуары Гарри под названием «Запасной». В них он подробно описал скандалы и даже драку с Уильямом из-за Меган, а также обвинял отца, который якобы всегда видел в нем лишь тень старшего сына.

Преступления принца Эндрю

Вскоре после смерти Елизаветы II давний скандал, связанный с ее вторым сыном Эндрю, разгорелся с новой силой. Еще в августе 2021 года правозащитница Вирджиния Джуффре подала на него в суд, обвинив принца в домогательствах. По словам женщины, он неоднократно принуждал ее, еще 17-летнюю, к сексу. Джуффре утверждала, что их встречи происходили в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Эндрю отверг все обвинения, хотя о его дружбе с Эпштейном было известно еще с конца 1990-х. Как утверждал принц, он ничего не знал о наклонностях товарища. Тем не менее в январе 2022 года Елизавета II лишила сына почетных воинских званий. Пресс-служба Букингемского дворца тогда сообщила, что на судебном процессе Эндрю будет защищать себя как частное лицо.

В итоге сторонам все же удалось достигнуть внесудебного соглашения: Эндрю выплатил Вирджинии компенсацию. Газета The Sun выяснила, что Карл III выгнал брата из Букингемского дворца. «Любое участие Эндрю в жизни двора прекращено. Король ясно дал это понять. Принц больше не выполняет обязанности, он теперь сам по себе», — отметил анонимный источник.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru говорил, что скандалы Эндрю нанесли большой репутационный урон его семье. «Я уверен, что очень многие прегрешения, которые сейчас приписываются принцу Эндрю, на самом деле совершались с ведома и согласия высших членов королевской семьи, их аппарата. То есть Эндрю стал козлом отпущения за все эти грехи. Я бы его назвал принцем печального образа», — объяснил эксперт.

Болезни в королевской семье Великобритании

Самым большим ударом для Виндзоров стали проблемы со здоровьем у членов монаршей семьи. В январе 2024-го Кенсингтонский дворец сообщил о госпитализации супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон для проведения плановой операции на брюшной полости. Процедура прошла успешно, но уже в марте того же года сама Кейт объявила, что у нее диагностировали рак и назначили курс химиотерапии.

В феврале 2024-го у короля Карла III тоже обнаружили рак. Букингемский дворец не раскрыл, какие органы поразила болезнь.

В начале 2025 года Миддлтон в соцсетях рассказала о своей ремиссии. Минувшим летом издание Daily Mail выяснило, что болезнь принцессы протекала намного сложнее, чем сообщалось публике: по словам инсайдеров, она «побывала в аду и вернулась».

Карл III продолжает выполнять королевские обязанности. Однако его окружение обеспокоено, что плотный график монарха усугубит его состояние, тем более что прошлой весной сына Елизаветы II уже повторно госпитализировали из-за ухудшения самочувствия на фоне болезни.

Чернов отмечает, что Карл III не сможет долго править. По мнению эксперта, помимо этого, будущее британской монархии находится под угрозой.

«31 августа отмечалась очередная годовщина смерти принцессы Дианы. Журналист и эксперт по британской королевской семье Том Сайкс вновь вбросил информацию о возможной причастности британских спецслужб к ее гибели. Раскрутка этой темы в условиях кризиса также вредит монархии. Серьезный прецедент случился и в августе. Входящая в содружество Гренада отказалась от присяги на верность Карлу III. Массовый отказ от верности монархии в Содружестве также ведет к ее крушению», — подытожил эксперт.

