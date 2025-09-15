Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 20:54

Тайный смысл нашли в образе Кейт Миддлтон на годовщине смерти Елизаветы II

DM: Кейт Миддлтон выбрала серый костюм в память о королеве Елизавете II

Кейт Миддлтон и принц Уильям Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выбрала наряд с подтекстом на годовщину смерти Елизаветы II, выражающим скорбь, пишет Daily Mail. Журналисты назвали ее образ тщательно продуманным.

Супруга принца Уильяма появилась в черно-белом клетчатом костюме с серыми элементами. Отмечается, что такие оттенки символизируют траур, почет и признание. Легкий акцент фиолетового в наряде ассоциируется с горем и исцелением. Комплект состоял из юбки и блузы в классическом сдержанном стиле.

Ранее Миддлтон посетила женский чемпионат мира по регби между Австралией и Англией: она появилась с новым цветов волос. Принцесса вернула природный оттенок после недавнего окрашивания в блонд. Тогда в Сети появились слухи о том, что она носит парик.

До этого The Sun сообщило о планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон переехать в особняк Форест-Лодж стоимостью $21 млн (более 1,6 млрд рублей) из-за ухудшения ее здоровья. По данным источника, переезд позволит им оставить «плохие воспоминания» и начать новую главу жизни после тяжелого периода лечения.

Кейт Миддлтон
Елизавета II
образы
Костюмы
одежда
королевы
годовщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.