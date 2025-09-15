Тайный смысл нашли в образе Кейт Миддлтон на годовщине смерти Елизаветы II DM: Кейт Миддлтон выбрала серый костюм в память о королеве Елизавете II

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выбрала наряд с подтекстом на годовщину смерти Елизаветы II, выражающим скорбь, пишет Daily Mail. Журналисты назвали ее образ тщательно продуманным.

Супруга принца Уильяма появилась в черно-белом клетчатом костюме с серыми элементами. Отмечается, что такие оттенки символизируют траур, почет и признание. Легкий акцент фиолетового в наряде ассоциируется с горем и исцелением. Комплект состоял из юбки и блузы в классическом сдержанном стиле.

Ранее Миддлтон посетила женский чемпионат мира по регби между Австралией и Англией: она появилась с новым цветов волос. Принцесса вернула природный оттенок после недавнего окрашивания в блонд. Тогда в Сети появились слухи о том, что она носит парик.

До этого The Sun сообщило о планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон переехать в особняк Форест-Лодж стоимостью $21 млн (более 1,6 млрд рублей) из-за ухудшения ее здоровья. По данным источника, переезд позволит им оставить «плохие воспоминания» и начать новую главу жизни после тяжелого периода лечения.