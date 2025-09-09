Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:35

Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике

Кейт Миддлтон и принц Уильям Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь кардинально сменила имидж на фоне слухов о ношении парика. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 9 сентября?

Что известно о новом образе Миддлтон

Кейт Миддлтон на днях посетила женский чемпионат мира по регби между Австралией и Англией. На мероприятии она появилась с новым цветов волос, сообщает Page Six. Принцесса вернула природный оттенок после недавнего окрашивания в блонд. Тогда в Сети появились слухи о том, что она носит парик.

«Кейт Миддлтон сменила имидж и стала блондинкой. В Сети гадают, свои это волосы или же парик, раньше такой густотой и длиной принцесса не могла похвастаться. Если все же парик, то это значит, что борьба Кейт с раком продолжается», — отметил Telegram-канал «Только никому».

На чемпионате по регби Миддлтон появилась с зализанными назад волосами. Как отметила журналист Ксения Собчак, таким образом принцесса продемонстрировала линию роста волос.

«Для всех „экспертов“ по парикам: прекрасная Кейт Миддлтон и ее линия роста волос», — прокомментировала она фото принцессы с мероприятия в личном Telegram-канале «СОБЧАК».

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о прибытии принца Гарри в Великобританию

Принца Гарри заметили в Великобритании после слухов о встрече с королем Карлом III. Папарацци засняли, как младший сын монарха по прилете на родину направился в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. По данным Daily Mail, герцог Сассекский прибыл, чтобы почтить память скончавшейся три года назад королевы Елизаветы II. Он возложил венок и цветы на могилу своей бабушки.

Сообщается, что принц проведет в Великобритании четыре дня. В рамках визита он примет участие в церемонии вручения премии WellChild Awards, покровителем которой является 17 лет. На настоящий момент неизвестно, состоится ли встреча принца с его отцом. Сейчас Карл III находится в своей шотландской резиденции в Биркхолле.

В то же время супруга Гарри Меган Маркл и их дети остались в Калифорнии. Королевский эксперт Ричард Фицуильямс считает, что герцогиня отказалась от визита, поскольку она непопулярна в Британии.

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Уже несколько лет совершенно ясно, что она с облегчением покинула Великобританию, поскольку жизнь действующей представительницы королевской семьи была для нее крайне напряженной и неудовлетворительной. С тех пор как она сняла с себя полномочия, Сассекские безжалостно продолжают монетизировать свои титулы и связи, нанося при этом огромный ущерб королевской семье… С ее стороны было бы безумием сопровождать Гарри», — заявил он Express.

