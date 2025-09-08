Великобритания оказалась в состоянии сразу двух кризисов, что ставит под угрозу существование страны, рассказал в беседе с aif.ru политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, помимо социального, Лондон переживает и династийный кризис.

Есть опасность, пока она не стопроцентная, развала королевства. Я не думаю, что это будет быстро, но страна попала не только в социальный, но и в династийный кризис. При Карле III монархия подставляется на каждом шагу, — отметил эксперт.

По его наблюдению, такая ситуация приводит к закономерным настроениям в Шотландии, богатой нефтяными ресурсами. Там все чаще задумываются о возможном выходе из состава королевства, и в случае реализации этого сценария удержать единство страны будет практически невозможно, добавил собеседник.

Система, отметил политолог, полностью исчерпала запас прочности, а социально-экономическое развитие застыло на уровне XIX века. Он добавил, что модернизации в стране нет, британские товары не выдерживают конкуренции, а сама экономика стагнирует. Эксперт винит в этом последних трех министров и Карла III.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что криминальную экономику Великобритании обеспечивает Украина. Он пояснил, что теневая экономика страны состоит из незаконного оборота оружия, контрабанды, торговли людьми и проституции. По словам эксперта, эта система стала особенно выгодной для британских элит после 2014 года и еще больше усилилась с началом специальной военной операции. Перенджиев добавил, что участие Украины в подпитке криминальной экономики Британии было очевидно задолго до этих событий.