Криминальную экономику Великобритании обеспечивает Украина, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, теневая экономика Лондона включает в себя незаконный оборот оружия, контрабанду и торговлю людьми.

Одной из фундаментальных экономических систем для Великобритании является теневая экономика — так называемая черная или криминальная экономика. Она является опорой именно политической элиты Британии. Когда мы говорим о криминальной экономике, речь идет о криминальном виде получения прибыли. Это и незаконный оборот оружия, и обычная контрабанда, и незаконная продажа органов, и обращение людей в рабство, и всем известная проституция. Украина здесь как раз самый что ни на есть лакомый кусок для Британии по всем этим вопросам, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что особенно выгодной для британских элит эта система стала после 2014 года. По его словам, теневая экономика Великобритании начала развиваться и еще больше усилилась с началом специальной военной операции на Украине.

То, что Украина подпитывает теневую экономику Британии, было известно еще до событий 2014 года. Просто с событиями 2014 года это стало еще больше развиваться. Когда начались боевые действия, связанные со специальной военной операцией, эта ситуация получила еще больший всплеск и серьезное развитие, — пояснил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что главным провокатором боевых действий на Украине является Великобритания. По его словам, Лондон сознательно подогревает конфликт, стремясь разрушить отношения России с остальным миром. Он отметил, что политика Великобритании направлена на эскалацию напряженности не только в Европе, но и в других регионах мира.