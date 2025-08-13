Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:20

«Лакомый кусок»: стало известно, как британская элита наживается на Украине

Политолог Перенджиев: Украина обеспечивает криминальную экономику Британии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Криминальную экономику Великобритании обеспечивает Украина, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, теневая экономика Лондона включает в себя незаконный оборот оружия, контрабанду и торговлю людьми.

Одной из фундаментальных экономических систем для Великобритании является теневая экономика — так называемая черная или криминальная экономика. Она является опорой именно политической элиты Британии. Когда мы говорим о криминальной экономике, речь идет о криминальном виде получения прибыли. Это и незаконный оборот оружия, и обычная контрабанда, и незаконная продажа органов, и обращение людей в рабство, и всем известная проституция. Украина здесь как раз самый что ни на есть лакомый кусок для Британии по всем этим вопросам, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что особенно выгодной для британских элит эта система стала после 2014 года. По его словам, теневая экономика Великобритании начала развиваться и еще больше усилилась с началом специальной военной операции на Украине.

То, что Украина подпитывает теневую экономику Британии, было известно еще до событий 2014 года. Просто с событиями 2014 года это стало еще больше развиваться. Когда начались боевые действия, связанные со специальной военной операцией, эта ситуация получила еще больший всплеск и серьезное развитие, — пояснил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что главным провокатором боевых действий на Украине является Великобритания. По его словам, Лондон сознательно подогревает конфликт, стремясь разрушить отношения России с остальным миром. Он отметил, что политика Великобритании направлена на эскалацию напряженности не только в Европе, но и в других регионах мира.

Великобритания
СВО
Украина
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
«Нафтогазу» выделят рекордный кредит для покупки топлива на зиму
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»
Военэксперт раскрыл, что готовят наемники и спецназ ВСУ для россиян
Психолог предостерег от увлечения одним способом отдыха
Хозяина укусившей ребенка за лицо собаки привлекли к ответственности
Стало известно о новых пострадавших от паленой чачи из Адлера
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.