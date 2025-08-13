Главным провокатором боевых действий на Украине является Великобритания, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Лондон сознательно подогревает конфликт, стремясь разрушить отношения России с остальным миром. Он отметил, что политика Великобритании направлена на эскалацию напряженности не только в Европе, но и в других регионах мира.

Великобритания делает все, чтобы боевые действия продолжались, делает все, чтобы разрушить отношения России и мира, она провоцирует военные действия на Украине, на Ближнем Востоке, это они провоцируют. Великобритания всегда была провокатором, провокатором остается, за счет этого живет сотни лет, — высказался Чепа.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что спецслужбы Великобритании могут попытаться сорвать переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа путем провокаций или диверсий. По его словам, Лондон особенно силен в организации таких акций.