11 августа 2025 в 19:54

Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа

Джабаров: Лондон за счет диверсий хочет сорвать переговоры Путина и Трампа

Спецслужбы Великобритании могут попытаться сорвать переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа путем провокаций или диверсий, сказал NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, Лондон особенно силен в организации таких акций.

Главная мотивация Лондона — это попытка срыва переговоров с помощью провокации. Великобритания давно не представляет собой серьезную военную силу в плане геополитики. Однако в плане организации диверсий, переворотов и политических пакостей британцам нет равных, — пояснил собеседник.

Джабаров добавил, что британские провокаторы успели отметиться по всему миру, в том числе на территории Украины и стран Ближнего Востока.

Везде, где побывала нога британских «специалистов», после этого возникают ссоры, скандалы, нестабильность. Эти провокации для Лондона имеют определенное значение, — пояснил сенатор.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков предположил, что страны НАТО устроят диверсии с «теневым флотом» России у берегов Индии или Бразилии. Он напомнил, что о вероятности таких операций уже предупреждали в Службе внешней разведки РФ.

Telegram-канал «Архангел спецназа» также сообщил, что спецслужбы Великобритании могут готовить атаку на российские нефтяные танкеры в Черном море. Впоследствии они попытаются обвинить Москву в экологической катастрофе, пишет источник.

