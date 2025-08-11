Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:36

Британию уличили в подготовке экологической катастрофы в Черном море

В Великобритании заговорили о планах устроить диверсию против РФ в Черном море

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Спецслужбы Великобритании могут готовить атаку на российские нефтяные танкеры в Черном море, чтобы впоследствии обвинить Москву в экологической катастрофе, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его информации, недавно на маршруте следования нефтяного танкера «Анна» под российским флагом были замечены три безэкипажных катера Украины.

Авторы канала предположили, что группа украинских морских беспилотников наблюдала за маршрутами движения российских торговых и грузовых судов. В составе группы находились в том числе морские дроны-носители противотанковых ракет и БПЛА FPV. По мнению военкоров, нельзя исключать, что ВСУ готовятся к диверсиям с применением указанных БЭК против нефтяных танкеров РФ в рамках плана британских спецслужб.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что страны НАТО, предположительно, устроят диверсии с «теневым флотом» России у берегов Индии или Бразилии. Он напомнил, что о возможном совершении теракта уже предупреждали в Службе внешней разведки РФ.

До этого стало известно, что Великобритания ведет разработку высотных беспилотных аэростатов-разведчиков, созданных с учетом противодействия российским системам ПВО. Эти аппараты смогут работать на экстремальной высоте до 24 тысяч метров, что значительно осложнит их обнаружение и перехват.

Великобритания
танкеры
спецслужбы
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
В Госдуме ответили, могут ли уволить предпенсионеров из-за длинного отпуска
Погода в Москве во вторник, 12 августа: ждать ли ливни и сильный ветер
Психолог раскрыла, как вовремя распознать женщину-психопатку
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.