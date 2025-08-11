Британию уличили в подготовке экологической катастрофы в Черном море В Великобритании заговорили о планах устроить диверсию против РФ в Черном море

Спецслужбы Великобритании могут готовить атаку на российские нефтяные танкеры в Черном море, чтобы впоследствии обвинить Москву в экологической катастрофе, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его информации, недавно на маршруте следования нефтяного танкера «Анна» под российским флагом были замечены три безэкипажных катера Украины.

Авторы канала предположили, что группа украинских морских беспилотников наблюдала за маршрутами движения российских торговых и грузовых судов. В составе группы находились в том числе морские дроны-носители противотанковых ракет и БПЛА FPV. По мнению военкоров, нельзя исключать, что ВСУ готовятся к диверсиям с применением указанных БЭК против нефтяных танкеров РФ в рамках плана британских спецслужб.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что страны НАТО, предположительно, устроят диверсии с «теневым флотом» России у берегов Индии или Бразилии. Он напомнил, что о возможном совершении теракта уже предупреждали в Службе внешней разведки РФ.

До этого стало известно, что Великобритания ведет разработку высотных беспилотных аэростатов-разведчиков, созданных с учетом противодействия российским системам ПВО. Эти аппараты смогут работать на экстремальной высоте до 24 тысяч метров, что значительно осложнит их обнаружение и перехват.