Британия готовит новую угрозу для России из стратосферы «Взгляд»: Британия разрабатывает БПЛА-аэростаты в качестве угрозы России

Великобритания ведет разработку высотных беспилотных аэростатов-разведчиков, созданных с учетом противодействия российским системам ПВО, сообщает газета «Взгляд». В материале сказано, что эти аппараты смогут работать на экстремальной высоте до 24 тысяч метров, что значительно осложнит их обнаружение и перехват.

Особую сложность для противовоздушной обороны представляет использование радиопрозрачных материалов в конструкции аэростатов, что делает их малозаметными для радаров и затрудняет наведение ракет. Издание отмечает, что подобные технологии уже вызывали серьезные проблемы во времена СССР.

По мнению авторов материала, основным направлением применения этих аэростатов может стать разведка над территорией России. Журналисты иронично отмечают, что «посылать их больше просто некуда», намекая на целевую направленность британской разработки.

Ранее в СВР заявили, что британские спецслужбы планируют устроить экологическую катастрофу в международных водах. Ожидается, что для операции будут задействованы союзники из стран НАТО, которые устроят облаву на «теневой флот».