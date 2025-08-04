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04 августа 2025 в 14:49

СВР предупредила о подготовке НАТО катастрофы, связанной с «теневым флотом»

СВР: Британия и союзники по НАТО готовят облаву на «теневой флот» России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Британские спецслужбы планируют устроить экологическую катастрофу в международных водах, сообщили в Службе внешней разведки России. Ожидается, что для операции будут задействованы союзники из стран НАТО, которые устроят облаву на «теневой флот».

По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на «теневой флот», — сказано в сообщении.

По данным СВР, спецслужбы готовят два плана. Один из них предусматривает аварию в проливе с последующим разливом нефти. Другой, как сообщает ведомство, подразумевает поджог танкера при отгрузке в порту страны — союзника России.

Британцы прорабатывают два потенциальных casus belli. Первый — подстроить аварию «неугодного» танкера. <...> Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства, — уточнили в российской разведке.

Как добавили в СВР, исполнить теракт должны украинские силовики. В разведке считают, что с помощью аварии можно будет надавить на президента США Дональда Трампа, чтобы он ввел вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Европе искажают содержание переговоров Москвы и Киева. По его словам, Россия зафиксировала попытки властей ряда стран континента помешать диалогу по вопросу урегулирования конфликта.

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теневой флот
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