Аналитик объяснил, где ждать западных диверсий с «теневым флотом» России Аналитик Леонков: НАТО могут устроить диверсии с «теневым флотом» РФ в Индии

Страны НАТО, предположительно, устроят диверсии с «теневым флотом» России у берегов Индии или Бразилии, заявил aif.ru военный аналитик Алексей Леонков. Он напомнил, что о возможном совершении теракта ранее сообщали в Службе внешней разведки России. Эксперт считает, что благодаря рассекречиванию планов Великобритания лишилась «фактора внезапности».

Британцы лишились фактора внезапности, в нынешних условиях провести операцию для них означает попасться с поличным, — сказал аналитик.

Ранее в СВР сообщали, что британское руководство планирует задействовать украинских силовиков в терактах на море. По словам представителей ведомства, с помощью диверсий Лондон намерен оказать давление на администрацию американского лидера Дональда Трампа и вынудить США ввести жесткие вторичные санкции против стран, приобретающих российские энергоносители.

До этого член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов заявил, что руководство СБУ может задействовать членов террористической организации для осуществления диверсий на территории России. По его мнению, боевики идеально подходят для подобных операций.