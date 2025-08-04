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04 августа 2025 в 07:55

Раскрыто, кого СБУ может использовать для осуществления терактов в России

Член «Альфы» Попов: СБУ может привлекать «боевиков Батал-Хаджи» к терактам в РФ

СБУ СБУ Фото: Социальные сети

Служба безопасности Украины может использовать для терактов на территории России членов боевого крыла движения последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева (признано террористическим движением и запрещено в России), рассказал в беседе с NEWS.ru член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. По его словам, баталхаджинцы идеально подходят для таких операций СБУ.

Боевики Батал-Хаджи — это просто идеальная, готовая агентурная инфраструктура для удаленной работы Службы безопасности Украины в России. Закрытые, с доступом к оружию, злые, мотивированные, со связями в криминале и на местах, — пояснил эксперт.

Он добавил, что связь с боевиками, находящимися в России, может держать лидер движения Ильяс Белхароев, который, предположительно, сейчас воюет на стороне ВСУ против российских войск.

Киеву даже ничего не надо создавать. Просто надо связаться с ними, например, через того же Белхароева — благо он под рукой, — ставить задачи и платить деньги, — указал Попов.

Источник NEWS.ru в правоохранительных органах назвал Белхароева и связанных с ним людей предполагаемыми кураторами террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.

Подробнее о деятельности секты баталхаджинцев и Ильяса Белхароева – читайте в расследовании NEWS.ru.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили взрыв в Дагестане. В материалах уголовного дела сказано, что боевики планировали атаковать развлекательный центр «Москва» в Каспийске в феврале-марте 2024 года.

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