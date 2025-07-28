Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили взрыв в Дагестане Соучастники террористов из «Крокуса» хотели взорвать комплекс в Каспийске

Соучастники исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» А. И. Беков и А. М. Хикматов готовились взорвать развлекательный центр «Москва» в Каспийске в Республике Дагестан в феврале-марте 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. По данным следствия, для этой атаки Шахромджон Гадоев, Умеджон Солиев и Зубайдулло Исмоилов собрали взрывное устройство.

Террористы не смогли довести задуманное до конца, поскольку были арестованы сотрудниками правоохранительных органов. Исмоилов, Гадоев и Солиев привезли огнестрельное оружие для террористов из Дагестана в Москву и передали его одному из исполнителей теракта в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта прошлого года. От рук террористов погибли 149 человек. Четверо исполнителей — Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов — попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области по пути на Украину. Позднее были установлены соучастники террористов.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были вооружены тремя автоматами Калашникова с 59 магазинами и 1381 патроном. Помимо стрелкового оружия, они имели пистолет Макарова, четыре ножа, пять бутылок с бензином, зажигалки и налобные фонари.