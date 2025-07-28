Озвучено, чем были вооружены исполнители теракта в «Крокусе»

Озвучено, чем были вооружены исполнители теракта в «Крокусе» Исполнители теракта в «Крокусе» держали 59 магазинов к автоматам Калашникова

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были вооружены тремя автоматами Калашникова с 59 магазинами и более 1381 патроном, свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС. Помимо стрелкового оружия, они имели пистолет Макарова, четыре ножа, пять бутылок с бензином, зажигалки и налобные фонари.

Согласно документам, сначала Фаридуни Шамсидин, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев убедились в возможности совершения теракта. Далее 22 марта около 18:30 по мск они выдвинулись «на дело».

Вооружившись тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами к нему, <...> направились от дома к зданию концертного зала «Крокус Сити Холл», — указано в сообщении.

Преступники использовали автомобиль «Рено-Символ» для доставки оружия и боеприпасов к месту теракта. Такое количество боеприпасов свидетельствует о тщательной подготовке и намерении совершить массовое убийство максимального числа людей.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела о теракте в «Крокус Cити Холле» в Красногорске были признаны потерпевшими шесть организаций, среди них компании МТС и «Т2 мобайл».