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27 июля 2025 в 14:25

Названы организации, признанные потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

МТС и «Т2 мобайл» признаны потерпевшими в деле о нападении на «Крокус Сити Холл»

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В рамках расследования дела о теракте в «Крокус Cити Холле» в Красногорске были признаны потерпевшими шесть организаций. Среди них — компании МТС и «Т2 мобайл», передает ТАСС.

В результате совершения Мирзоевым Д. Б., Файзовым М. З., Фаридуни Ш., Рачабализодой С. М., а также иными лицами террористического акта уничтожено здание «Крокус Сити Холл» и находящееся в нем имущество, принадлежащее АО «Крокус интернэшнл», ООО «Сервис холл», ПАО «Мобильные телесистемы», ООО «Т2 мобайл», ООО «МСМ» и ООО «С-сервис». Все указанные юрлица проходят по делу потерпевшими, — указано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» почти сразу после происшествия получили 135 тысяч рублей, чтобы покинуть Россию. Деньги на карту одного из преступников перевел неизвестный соучастник. Обвиняемые признались, что планировали добраться до Киева, где их ждала группа, которая должна была помочь им пересечь границу.

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Названы организации, признанные потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
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