В СВР раскрыли план Британии устроить теракты руками украинцев СВР: Британия планирует привлечь украинцев к терактам на море

Британское руководство планирует задействовать украинских силовиков в терактах на море, сообщается в публикации на сайте Службы внешней разведки РФ. По словам представителей ведомства, с помощью диверсий Лондон намерен оказать давление на администрацию американского лидера Дональда Трампа и вынудить США ввести жесткие вторичные санкции против стран, приобретающих российские энергоносители.

Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность заметать следы рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности, — говорится в сообщении.

Ранее член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов заявил, что руководство СБУ может задействовать членов террористической организации для осуществления диверсий на территории России. По его мнению, боевики идеально подходят для подобных операций.

Кроме того, в ФСБ сообщили о задержании двоих россиян и гражданина одной из стран Центральной Азии в Краснодарском крае за подготовку терактов и диверсий в интересах спецслужб Украины. За реализацию этих планов им обещали заплатить криптовалютой.