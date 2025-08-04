Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 15:03

В СВР раскрыли план Британии устроить теракты руками украинцев

СВР: Британия планирует привлечь украинцев к терактам на море

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Британское руководство планирует задействовать украинских силовиков в терактах на море, сообщается в публикации на сайте Службы внешней разведки РФ. По словам представителей ведомства, с помощью диверсий Лондон намерен оказать давление на администрацию американского лидера Дональда Трампа и вынудить США ввести жесткие вторичные санкции против стран, приобретающих российские энергоносители.

Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность заметать следы рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности, — говорится в сообщении.

Ранее член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов заявил, что руководство СБУ может задействовать членов террористической организации для осуществления диверсий на территории России. По его мнению, боевики идеально подходят для подобных операций.

Кроме того, в ФСБ сообщили о задержании двоих россиян и гражданина одной из стран Центральной Азии в Краснодарском крае за подготовку терактов и диверсий в интересах спецслужб Украины. За реализацию этих планов им обещали заплатить криптовалютой.

СВР
Украина
теракты
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.