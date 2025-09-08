Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать

Первые заморозки в Москве в октябре прогнозируются в третьей декаде месяца. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на второй месяц осени, ждать ли проливных дождей и холода до −1 градуса?

Какая погода будет в Москве в октябре

По предварительным данным метеосервисов, октябрь 2025 года в Москве ожидается типичным для осеннего сезона, с постепенным понижением температур и увеличением количества осадков. Месяц начнется относительно теплой погодой, но завершится настоящими предзимними холодами.

Первая половина октября сохранит относительно комфортные температурные показатели: дневные значения составят от +12 до +15 градусов, ночные — от +5 до +8 градусов. Вторая половина месяца принесет заметное похолодание. К концу октября дневная температура опустится до +3–6 градусов, а ночная — до 0…+2 градусов. Последние дни месяца могут порадовать первыми заморозками с ночными температурами до −3 градусов.

Октябрь будет характеризоваться преобладанием пасмурной погоды с частыми дождями. Общее количество осадков составит 60–70 мм, с наибольшей интенсивностью в третьей декаде месяца. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 745–755 мм ртутного столба, ветер усилится до 5–7 м/с с преобладанием западного и юго-западного направлений. Влажность воздуха повысится до 80–85%.

Среднемесячная температура октября в российской столице составляет от +5 до +7 градусов, что означает, что октябрь 2025 года ожидается близким к климатической норме.

Таким образом, в Москве в октябре ожидаются проливные дожди и холод до −1 градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в октябре

В Санкт-Петербурге октябрь ожидается типичным для осеннего сезона, с постепенным понижением температур и увеличением количества осадков. Первая половина октября сохранит еще относительно комфортные температурные показатели. Дневные значения составят от +11 до +13 градусов, ночные — от +7 до +9 градусов.

Вторая половина месяца принесет заметное похолодание. К концу октября дневная температура опустится до +5–7 градусов, а ночная — до +2–4 градусов. Последние дни месяца могут порадовать первыми заморозками с ночными температурами до −1 градуса.

Октябрь в Северной столице также будет характеризоваться преобладанием пасмурной погоды с частыми дождями. Общее количество осадков составит 60–70 мм, с наибольшей интенсивностью в третьей декаде месяца. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 759–765 мм ртутного столба, ветер усилится до 5–7 м/с с преобладанием юго-западного направления. Влажность воздуха повысится до 80–87%, что усилит ощущение сырости и прохлады.

Среднемесячная температура октября в Санкт-Петербурге составляет от +8 до +10 градусов, что означает, что октябрь 2025 года ожидается близким к климатической норме.

