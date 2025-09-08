Магнитные бури сегодня, 8 сентября: что завтра, апатия, давление, боли

Сегодня, 8 сентября, на Земле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 8 и 9 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, 8 сентября вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойной магнитосферы — 15%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня возможно возникновение слабой магнитной бури силой три балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации сервиса.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 9 сентября, магнитных бурь не ожидается.

Что делать во время магнитной бури, советы медиков

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений поможет правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила специалист.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru сообщил, что в период геомагнитных ударов людям, имеющим заболевания сердца, а также гипертоникам и гипотоникам необходимо максимально снизить нагрузку на организм.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <…> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — сказал он.

