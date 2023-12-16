Хирург рассказал, как защититься от мощнейшей магнитной бури Хирург Умнов: чтобы пережить магнитную бурю, снижайте нагрузку на организм

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Во время магнитных бурь значительно возрастает число инсультов, инфарктов и гипертонических кризов, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Людям, имеющим заболевания сердца, гипертоникам и гипотоникам он порекомендовал в такие периоды снижать нагрузку на организм.

Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...>. В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия, — пояснил специалист.

Он добавил, что влияние магнитной бури может проявляться как общее ухудшение самочувствия, упадок сил, повышенная утомляемость, рассеянность, бессонница, мигрени, боли в суставах. Чтобы легче пережить такой период, необходимо снизить ритм жизни, больше отдыхать и избегать нервозных ситуаций.

По словам хирурга, желательно увеличить время сна и спать не менее семи часов, а также устраивать небольшой отдых, хотя бы на несколько минут, в течение дня. Если есть возможность, то можно совершить небольшую прогулку. Также в период магнитных бурь не следует усердствовать с тренировками в спортзале. При этом людям, имеющим проблемы с давлением и хронические заболевания, следует внимательно следить за своим состоянием и держать под рукой «экстренную» аптечку.

Хирург также порекомендовал в период магнитных бурь пить больше воды вместо чая или кофе и избегать алкоголя. Что касается питания, то, по его словам, следует сократить потребление тяжелой, жирной и соленой пищи, отдавая предпочтение овощам и фруктам.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, 16 декабря ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов. Возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил.