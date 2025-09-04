Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 15:29

Грозовые дожди и духота до +27? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В начале следующей недели метеорологическое лето в российской столице продолжится, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в Москве на 8 и 9 сентября, ждать ли грозовых дождей и духоты до +27 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, в Москве в столичном регионе воздух прогреется выше +20 градусов.

«Понедельник, несмотря на небольшое уплотнение облачности, поддержит комфортный стиль погоды, и столбики термометров снова преодолеют 20-градусную высоту. Метеорологическое лето продолжается», — рассказал синоптик.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе волна теплого воздуха вернется в российскую столицу.

«Начиная с воскресенья, 7 сентября, максимальная температура воздуха уверенно будет достигать +22 градусов. А в первые пять дней второй декады сентября ветер сменится южным, юго-западным. Но это связано с распространением северного антициклона и трансформацией воздуха в нем. Поэтому предстоящий период лучше назвать продолжительной волной тепла с положительной аномалией температуры воздуха +4–5 градусов, или „условным“ бабьим летом», — пояснила синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным метеорологических сервисов, 8 сентября ожидается теплая и ясная погода. Дневная температура достигнет +23–25 градусов, ночная составит +11–13 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 744–757 мм ртутного столба, ветер будет легким — 1–3 м/с южного направления. Влажность воздуха сохранится в комфортных пределах 47–49%. Вероятность осадков минимальна — не более 1–3%.

Во вторник, 9 сентября, будет стоять солнечная погода. Дневные показатели составят +23 градуса, ночные — +10 градусов. Ветер усилится до 4,6 м/с и сохранит южное направление. Атмосферное давление немного повысится — до 744–754 мм ртутного столба. Особенностью дня станет повышение влажности до 82% в ночные часы.

Таким образом, в Москве в начале недели грозовых дождей и духоты до +27 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге 8 сентября ожидается теплым и преимущественно ясным. Дневная температура достигнет +23–24 градусов, ночная составит +11–13 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 770–772 мм ртутного столба, ветер будет легким, 1–4 м/с юго-восточного направления. Влажность воздуха сохранится в комфортных пределах 55–58%, что исключит ощущение духоты. Вероятность осадков минимальна — не более 0–2%.

Вторник, 9 сентября, принесет некоторое увеличение облачности. Дневные показатели составят +21–22 градуса, ночные — +14–15 градусов. Ветер усилится до 3–6 м/с и сохранит южное направление. Атмосферное давление немного понизится — до 768–769 мм ртутного столба. Особенностью дня станет повышение вероятности осадков до 20–30% во второй половине дня.

