04 сентября 2025 в 12:30

Рубль ждет крах? Курс сегодня, 4 сентября, что с долларом, евро и юанем

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова заявила, что резкого падения рубля в начале осени ждать не стоит. Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 4 сентября?

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 4 сентября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 80,8488 рубля. Курс евро — 94,2539 рубля, а курс юаня — 11,2981 рубля.

По информации экономистов, в сентябре прогнозируется ослабление российской валюты и ключевыми негативными факторами станут дальнейшее снижение цен на нефть, возможное заметное сокращение объема продаж валюты со стороны ЦБ в рамках зеркалирования операций ФНБ, а также снижение ключевой ставки.

Что будет с рублем в сентябре 2025 года

По словам Ольги Горбуновой, в сентябре влияние на курс рубля будут оказывать самые разные факторы, которые направлены против российской валюты, например смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и рост объема импорта.

«Однако резкого обвала не произойдет, у Центрального банка имеются все ресурсы и методы, чтобы этого не допустить», — пояснила экономист.

Горбунова предупредила, что ни в коем случае не нужно бежать и покупать валюту прямо сейчас, ведь издержки могут быть весьма велики, так как сделка пройдет не по биржевому, а по банковскому курсу.

Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума заявил, что стоит ждать плавного ослабления рубля из-за снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

«Если будет снижение ставок, то я думаю, что будет плавное снижение курса. Но есть еще один фактор, конечно, это участие ЦБ в рынке — зеркалирование операций Минфина в рамках бюджетного правила. Ослабление денежно-кредитной политики может привести к тому, что и этот фактор может начать уходить. Но все-таки, по нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», — добавил Греф.

Также глава Сбербанка уточнил, что при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, должна быть 12% и ниже.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян уверен, что в ближайшее время на российской валюте положительно могут сказаться отложенные санкции в отношении РФ со стороны западных стран.

«В связи с тем, что вопрос санкций и вторичных пошлин отложен как минимум на 90 дней, по крайней мере для Китая, можно ожидать некоторого укрепления рубля на горизонте середины сентября-октября до отметок 78–79 рублей за доллар и 90–91 рубль за евро», — отметил он.

