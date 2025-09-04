Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 4 сентября, жива ли

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии после перелома ноги, могла заплатить около 500 тысяч рублей за восхождение на пик Победы в Киргизии. Какие еще последние новости о спортсменке известны сегодня, 4 сентября? Может ли она еще быть жива?

Что известно о ситуации с Наговициной 4 сентября, жива ли она

Наталья Наговицина на данный момент официально признана без вести пропавшей, поиски приостановлены. Пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов отмечал, что это решение обусловлено невозможностью установить ее местонахождение и состояние.

Спасательные службы также считают, что провести дальнейшую операцию по поиску спортсменки не представляется возможным по причине сложных погодных условий и высоты.

Perm.aif.ru со ссылкой на информацию единственного туроператора, предоставляющего услуги по покорению пика Победы в Киргизии, сообщил, что Наговицина могла заплатить за восхождение около 500 тысяч рублей.

По данным издания, основной частью расходов альпинистки стал акклиматизационный выход на пик Ленина — 200 тысяч рублей. Еще в 162 тысячи рублей обошелся турпакет для восхождения, в который входит перелет вертолетом до лагеря и обратно, различные консультации, регистрационные сборы и использование радиосвязи. Также 100 тысяч рублей Наговицина потратила на трансфер, питание, проживание и бытовые удобства в лагере. Последними по объему расходов стали билеты из Москвы до Бишкека и обратно и снаряжение с питанием — 30 тысяч.

Телеведущая Виктория Боня ранее в соцсетях рассказала о запуске вертолета Министерства обороны Киргизии до базового лагеря на высоте 4500 метров, откуда подняли дрон к месту, где в палатке со сломанной ногой лежала Наговицина. Она опубликовала видео и сообщила, что альпинистка мертва.

«Ребята летали в базовый лагерь в район 4500, откуда запустили дрон до пика Победы. Мы получили четкие кадры того, что палатка Натальи Наговициной находится без движения. Я очень просила, чтобы он как можно дольше покружил над палаткой, чтобы, если у нее вдруг будут признаки жизни, у нее было время, условно, открыть палатку и подать знак. Мы сделали все, чтобы наше сердце успокоилось и чтобы мы точно понимали, что мы не оставили человека там без проверки», — заявила Боня.

При этом вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин подчеркнул, что гибель Наговициной пока не подтверждена. По его словам, для любых выводов о ее состоянии необходимо опираться исключительно на проверенные факты.

