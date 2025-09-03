Вышли все серии второго сезона «Уэнсдэй»: чем кончился, роль Леди Гаги

Сегодня, 3 сентября, на экраны вышли финальные серии второго сезона сериала «Уэнсдэй». Что показали в новых эпизодах, какой конец?

Что показали в финальных сериях второго сезона «Уэнсдэй»

Сериал «Уэнсдэй» основан на персонажах из «Семейки Аддамс» и рассказывает о жизни главной героини в академии для необычных подростков, где она использует свои экстрасенсорные способности.

Второй сезон сериала «Уэнсдэй» стартовал 6 августа, его разделили на две части по четыре серии. В первых эпизодах зрителям показали, как Уэнсдэй после того, как все лето оттачивала экстрасенсорные способности по книге заклинаний Гуди Аддамс, возвращается в «Невермор» вместе со всей семьей. Она предсказывает возможную гибель своей подруги Энид Синклер и должна предотвратить эту трагедию, а также параллельно пытается выяснить, кто преследовал ее в конце первого сезона и сталкивается с таинственной фигурой, контролирующей птиц-убийц.

Фото: Netflix

В четвертой серии показали, как Уэнсдэй и ее дядя Фестер проникают в психиатрическую лечебницу «Уиллоу Хилл» и раскрывают личность злодея, контролирующего птиц, — это Джуди, дочь бывшего учителя «Невермора» Августуса Стоунхерста. Заканчивается серия тем, что Тайлер Галпин превращается в Хайда и убивает преподавательницу Мэрилин Торнхилл, после чего нападает на Уэнсдэй и выбрасывает ее из окна.

Сегодня, 3 сентября, на Netflix состоялась премьера финальных эпизодов. В завершающих сериях к актерскому составу присоединилась американская певица Леди Гага — она появилась на экране в роли призрака учительницы академии «Невермор» Розалин Ротвуд. Для второго сезона сериала исполнительница специально написала трек The Dead Dance.

Леди Гага в роли призрака учительницы Фото: Netflix

В заключительных сериях Уэнсдэй и Энид благодаря колдовству Розалин Ротвуд меняются телами на один день, так главная героиня узнает, что ее подруга не просто оборотень, а Альфа, поэтому может остаться в звериной форме навсегда.

Когда Уэнсдэй оказывается в опасности, Энид использует свои силы, чтобы спасти ее, но теряет контроль над своими перевоплощениями и сбегает из «Невермора», чтобы не причинить вреда окружающим.

В финале сериала семья Аддамс после череды событий воссоединяется, но Уэнсдэй решает отправляется искать Энид, застрявшую в форме Альфы и сбежавшую к канадской границе. Заканчивается вторая часть сериала на том, что зрителям показали, что Хестер прятала в подвале своего дома собственную дочь Офелию Аддамс. На стене ее камеры появляется надпись: «Уэнсдэй должна умереть».

Netflix подтвердил, что история не заканчивается на втором сезоне и идет работа над третьим.

Читайте также:

Уехала из России и мечтает сыграть Пугачеву: как живет Варвара Шмыкова

Знойный воздух и жара до +30? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Обида на Добронравова, бездетность, слова о патриотизме: как живет Дорогов