Знойный воздух и жара до +30? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве температурный фон на несколько градусов превысит климатическую норму, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 5, 6 и 7 сентября, ждать ли знойного воздуха и жары до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели воздух в Москве будет прогреваться до +22 градусов.

«До конца недели приток лучистой энергии Солнца увеличится, и температурный фон на несколько градусов превысит климатическую норму начала осени. По ночам — от +9 до +12 градусов, после полудня — от +19 до +22 градусов», — сообщил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что рабочая неделя в российской столице финиширует солнечной, сухой и теплой погодой с температурой около +21–23 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы.

«В первый выходной день антициклон сохранит в столице солнечную и сухую погоду, а температура изменится мало и останется в зоне комфортного августовского тепла», — добавил метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеосервисов, 5 сентября в Москву и Московскую область придет волна потепления. Дневная температура достигнет +20–21 градуса, ночная — +9–13 градусов. Погода будет ясной с переменной облачностью. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 752 мм ртутного столба.

В субботу, 6 сентября, ожидается пик потепления. Днем воздух прогреется до +22–25 градусов, ночью остынет до +9–12 градусов. Погода останется ясной и солнечной с минимальной облачностью. Ветер сохранится северо-восточный со скоростью 1–3 м/с, атмосферное давление повысится до 755 мм ртутного столба.

Воскресенье, 7 сентября, принесет незначительное похолодание. Дневные показатели составят +21–23 градуса, ночные — +10–13 градусов. Вероятность осадков увеличится до 14–27%, возможны кратковременные дожди в отдельных районах. Ветер усилится до 3 м/с северо-восточного направления, давление стабилизируется на уровне 754–756 мм ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в конце недели знойного воздуха и жары до +30 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге пятница, 5 сентября, порадует ясной погодой без осадков с постепенным повышением температуры в течение дня. Ночные показатели составят от +14 до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +20–21 градуса. Ветер будет западного направления, атмосферное давление стабилизируется на уровне 765–767 мм ртутного столба. Облачность переменная, с периодами малооблачной погоды.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суббота, 6 сентября, станет самым теплым днем выходных. Дневная температура достигнет +22–24 градусов, ночная — +14–16 градусов. Погода останется преимущественно ясной, однако во второй половине дня возможны кратковременные слабые дожди с вероятностью до 30%. Ветер усилится до 2–4 м/с восточного и северо-восточного направлений.

Воскресенье, 7 сентября, принесет в Северную столицу незначительное похолодание. Дневные показатели составят +21–23 градуса, ночные — +13–16 градусов. Вероятность осадков увеличится до 40–50%, особенно в утренние и вечерние часы. Ветер сохранится умеренным, 2–3 м/с, восточного направления.

