Противные ветра, ливни и холод до +3? Погода в Москве в выходные: что ждать

Противные ветра, ливни и холод до +3? Погода в Москве в выходные: что ждать

В выходные дни воздух в Москве прогреется на 3 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице 6 и 7 сентября, ждать ли противные ветра и холода до +3 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, в конце рабочей недели в Москве будет стоять теплая и сухая погода.

«В четверг влияние антициклона на погоду в столице станет более заметным: в облаках появится больше прояснений и температурный фон местами превысит 20-градусную отметку, что уже немного выше нормы. При этом по-прежнему без дождей. Рабочая неделя финиширует солнечной, сухой и теплой погодой, с температурой около +21–23 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы. В первый выходной день антициклон сохранит в столице солнечную и сухую погоду, а температура изменится мало и останется в зоне комфортного августовского тепла», — рассказал метеоролог.

По данным метеорологических центров, в российской столице 6 сентября начнется с ясной погоды и постепенного прогрева воздуха. Ночные показатели составят от +7 до +10 градусов, а днем температура достигнет +23–25 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 753 мм ртутного столба, ветер будет северным со скоростью 2-3 м/с.

В воскресенье, 7 сентября, сохранится теплая погода, но с некоторым увеличением облачности. Ночная температура составит — от +11 до +15 градусов, дневная — от +23 до +25 градусов. Атмосферное давление немного снизится до 750–751 мм ртутного столба. В течение дня возможны периоды переменной облачности, но осадки маловероятны — вероятность дождя не превышает 22%. Ветер останется легким (1–2 м/с) северо-восточного направления.

По словам метеорологов, такие аномально теплые условия обусловлены влиянием антициклона, который обеспечит солнечную и сухую погоду. Влажность воздуха будет комфортной — 47–51% днем и до 84% ночью. Ультрафиолетовый индекс достигнет пяти баллов, что требует защиты от солнца при длительном пребывании на улице.

Таким образом, в Москве в выходные дни противных ветров и холода до +3 градусов не ожидается.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По данным метеосервисов, в Санкт-Петербурге 6 сентября ожидается ясный день с комфортными температурными показателями. Ночные часы начнутся с +15 градусов, а к полудню воздух прогреется до +22–24 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 764–766 мм ртутного столба, что выше нормы для этого времени года. Ветер будет восточно-юго-восточным со скоростью 1–4 м/с, что создаст идеальные условия для прогулок по городу.

В воскресенье, 7 сентября, в Северной столице сохранится солнечная погода с аналогичными температурными показателями. Минимальная температура составит +14 градусов в утренние часы, максимальная достигнет +22 градусов во второй половине дня. Ветер останется легким (1–3 м/с), преимущественно восточного направления, а атмосферное давление немного повысится, до 767 мм ртутного столба.

По информации метеорологов, такая аномально теплая погода обусловлена влиянием антициклона, который обеспечит малооблачную и сухую погоду без осадков. Влажность воздуха будет комфортной — от 48% днем до 92% в ночные часы.

Читайте также:

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 2 сентября, жива ли

Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 сентября, фото, видео