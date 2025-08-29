День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 18:46

Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Июльская погода будет фиксироваться в Москве в течение всей первой декады сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Что известно о прогнозе погоды в российской столице в первый осенний месяц, ждать ли противных ветров и холодрыги до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в сентябре

По словам Романа Вильфанда, в начале сентября, в том числе в День знаний, в Москве воздух будет прогреваться +22–26 градусов.

«В сентябре ждем много солнечных дней, хотя будут, конечно, и пасмурные. Погода прогнозируется достаточно переменчивая. В целом температура ожидается около и выше нормы. И будут два-три периода бабьего лета», — уточнил синоптик.

По предварительным данным метеорологических центров, сентябрь 2025 года в российской столице ожидается теплым и переменчивым, с температурными показателями выше климатической нормы для этого времени года. Среднемесячная температура составит от +16 до +18 градусов днем и от +8 до +10 градусов ночью, что на 2–3 градуса выше многолетних значений.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первая декада месяца начнется с аномально теплой погоды. В период с 1 по 10 сентября дневная температура достигнет +20–26 градусов, ночная — +10–15 градусов. Осадки в этот период будут минимальными — не более трех дождливых дней.

Середина месяца принесет постепенное похолодание. С 11 по 20 сентября температура днем опустится до +14–17 градусов, ночью — до +6–8 градусов. Увеличится количество облачных дней и осадков — до пяти дождливых дней с интенсивностью 1–3 мм/час. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 744–747 мм ртутного столба, ветер усилится до 4–5 м/с западного и юго-западного направлений.

Завершающая декада сентября будет прохладной и влажной. Температура днем не превысит +12–14 градусов, ночью возможны первые заморозки до +3 градусов. Вероятность осадков возрастет до 70–80%, особенно в последнюю неделю месяца. Общее количество осадков за месяц составит 58–60 мм, что соответствует климатической норме.

Таким образом, в течение сентября в Москве не ожидаются противные ветра и холодрыга до +10 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в сентябре

Сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается типичным для климата региона, с постепенным переходом от летнего тепла к осенней прохладе. Среднемесячная температура составит — от +13 до +16 градусов днем и от +7 до +10 градусов ночью, что соответствует многолетним нормам.

Первая декада месяца порадует относительно теплой погодой с температурой до +20–22 градусов в отдельные дни. Ночные показатели составят +11–13 градусов. Осадков ожидается немного — всего три дождливых дня с интенсивностью не более 3 мм/час. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 760–764 мм ртутного столба, а ветер будет умеренным, 3–4 м/с южного и юго-западного направлений.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Середина месяца в Северной столице ознаменуется постепенным похолоданием. Дневная температура опустится до +13–15 градусов, ночная — до +5–8 градусов. Увеличится количество облачных дней и осадков — до пяти дождливых дней во второй декаде. Влажность воздуха возрастет до 80–84%, что усилит ощущение прохлады.

Завершающая декада сентября принесет явное осеннее похолодание. Температура днем не превысит +10–12 градусов, ночью возможны первые заморозки до –1 градуса. Вероятность осадков возрастет до 70–80%, особенно в последнюю неделю месяца. Ветер усилится до 5–6 м/с с порывами до 10 м/с в штормовые дни.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 29 августа: что завтра, сильные боли, давление

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 29 августа, жива ли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 августа: где сбои в РФ

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куда сходить в Москве в выходные 30–31 августа: Неделя моды и парад корги
Путин создал новое управление в своей администрации
Белоусов назвал важное достижение Минобороны в 2025 году
Стало известно, сколько нефти попало в Черное море из-за аварии
В МИД назвали, когда Россия и США обсудят проблемные вопросы
Неожиданное предложение России Китаю, пропажа в Босфоре: что будет дальше
Стала известна реакция Украины на появление российских БЭК у Дуная
Отношение к России, операции, уход со сцены: как сейчас живет Леонтьев
Суд арестовал экс-директора Театра сатиры Агаева на два месяца
Захарова напомнила о добрососедских связях России и Узбекистана
В МИД раскрыли, кто пытается саботировать договоренности саммита на Аляске
В МО назвали число выданных справок об участии в СВО
Режиссер Панков рассказал, каким руководителем оказался Никита Михалков
Белоусов раскрыл процент обеспечения бойцов СВО аптечками
Появились новые подробности о пожаре на АЗС в Дагестане
Росприроднадзор прокомментировал разлив нефти у Новороссийска
Перестрелка произошла в торговом центре Махачкалы
В МО России раскрыли данные о наборе контрактников
Названа единственная страна, не поддержавшая ЕС в осуждении ударов по Киеву
Белоусов оценил эффективность добровольческих медицинских отрядов на СВО
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.