Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Июльская погода будет фиксироваться в Москве в течение всей первой декады сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Что известно о прогнозе погоды в российской столице в первый осенний месяц, ждать ли противных ветров и холодрыги до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в сентябре

По словам Романа Вильфанда, в начале сентября, в том числе в День знаний, в Москве воздух будет прогреваться +22–26 градусов.

«В сентябре ждем много солнечных дней, хотя будут, конечно, и пасмурные. Погода прогнозируется достаточно переменчивая. В целом температура ожидается около и выше нормы. И будут два-три периода бабьего лета», — уточнил синоптик.

По предварительным данным метеорологических центров, сентябрь 2025 года в российской столице ожидается теплым и переменчивым, с температурными показателями выше климатической нормы для этого времени года. Среднемесячная температура составит от +16 до +18 градусов днем и от +8 до +10 градусов ночью, что на 2–3 градуса выше многолетних значений.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первая декада месяца начнется с аномально теплой погоды. В период с 1 по 10 сентября дневная температура достигнет +20–26 градусов, ночная — +10–15 градусов. Осадки в этот период будут минимальными — не более трех дождливых дней.

Середина месяца принесет постепенное похолодание. С 11 по 20 сентября температура днем опустится до +14–17 градусов, ночью — до +6–8 градусов. Увеличится количество облачных дней и осадков — до пяти дождливых дней с интенсивностью 1–3 мм/час. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 744–747 мм ртутного столба, ветер усилится до 4–5 м/с западного и юго-западного направлений.

Завершающая декада сентября будет прохладной и влажной. Температура днем не превысит +12–14 градусов, ночью возможны первые заморозки до +3 градусов. Вероятность осадков возрастет до 70–80%, особенно в последнюю неделю месяца. Общее количество осадков за месяц составит 58–60 мм, что соответствует климатической норме.

Таким образом, в течение сентября в Москве не ожидаются противные ветра и холодрыга до +10 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в сентябре

Сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается типичным для климата региона, с постепенным переходом от летнего тепла к осенней прохладе. Среднемесячная температура составит — от +13 до +16 градусов днем и от +7 до +10 градусов ночью, что соответствует многолетним нормам.

Первая декада месяца порадует относительно теплой погодой с температурой до +20–22 градусов в отдельные дни. Ночные показатели составят +11–13 градусов. Осадков ожидается немного — всего три дождливых дня с интенсивностью не более 3 мм/час. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 760–764 мм ртутного столба, а ветер будет умеренным, 3–4 м/с южного и юго-западного направлений.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Середина месяца в Северной столице ознаменуется постепенным похолоданием. Дневная температура опустится до +13–15 градусов, ночная — до +5–8 градусов. Увеличится количество облачных дней и осадков — до пяти дождливых дней во второй декаде. Влажность воздуха возрастет до 80–84%, что усилит ощущение прохлады.

Завершающая декада сентября принесет явное осеннее похолодание. Температура днем не превысит +10–12 градусов, ночью возможны первые заморозки до –1 градуса. Вероятность осадков возрастет до 70–80%, особенно в последнюю неделю месяца. Ветер усилится до 5–6 м/с с порывами до 10 м/с в штормовые дни.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 29 августа: что завтра, сильные боли, давление

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 29 августа, жива ли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 августа: где сбои в РФ