Магнитные бури сегодня, 29 августа: что завтра, сильные боли, давление

Сегодня, 29 августа, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, кому может быть плохо в период магнитных бурь?

Что известно о магнитных бурях 29 и 30 августа

По информации специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури 29 августа составляет только 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 68%», — пояснили ученые.

Эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что в южном полушарии Солнца продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью.

«Солнце на этом фоне формирует необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в пять раз превышает порог вспышек уровня C. За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M, что в сочетании с высоким фоновым излучением и вчерашними выбросами массы показывает, что Солнце всеми способами пытается сейчас избавиться от избытков энергии. В то же время, все равно сохраняется ощущение, что этих ресурсов не хватит и без разовых крупных взрывов звезда эту проблему не решит. В этой связи вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски вспышек уровня X. Геомагнитный прогноз, вопреки всему, что можно ожидать, сохраняется пока спокойным, что в значительной степени является результатом стечения благоприятных обстоятельств», — пояснили ученые.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 30 августа, магнитных бурь не ожидается.

Кому может стать плохо в период магнитной бури

Доктор медицинских наук Рина Заславская в разговоре с NEWS.ru пояснила, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — сказала медик.

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что во время магнитных бурь необходимо пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за артериальным давлением, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — рассказал специалист.

