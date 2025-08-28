День знаний — 2025
28 августа 2025 в 20:01

Обильные дожди и духота до +26? Погода в Москве в конце сентября: что ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В конце сентября в Москве будут характерные для осени погодные условия, сообщают синоптики. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на конец первого месяца осени, ждать ли обильных дождей и духоты до +26 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце сентября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение сентября жителей Москвы ждет довольно переменчивая погода.

«В сентябре ждем много солнечных дней, хотя будут, конечно, и пасмурные. Погода прогнозируется достаточно переменчивая. В целом температура ожидается около и выше нормы. И будут два-три периода бабьего лета», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По предварительным данным метеосервисов, с 20 по 30 сентября москвичи и гости столицы смогут наблюдать классическую осеннюю погоду с постепенным понижением температур. Дневные показатели в начале периода составят от +14 до +16 градусов, к 30 сентября столбики термометров опустятся до +12–13 градусов. Ночные температуры будут снижаться более заметно. Особенно холодными ожидаются ночи с 25 по 30 сентября, когда столбики термометров в отдельных районах Подмосковья могут опускаться до +3 градусов.

В период с 20 по 30 сентября ожидается от пяти до семи дней с осадками. Наиболее дождливыми будут 23, 24 и 29 сентября, когда вероятность осадков достигнет 70–80%. Общее количество влаги за последнюю декаду сентября составит около 20–25 мм, что соответствует климатической норме для этого времени года. Преобладающей будет переменная облачность с частыми пасмурными периодами, особенно во второй половине периода.

Ветер в течение всего периода будет умеренным, преимущественно юго-западного и западного направлений, со средней скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться с 744–746 мм ртутного столба в начале периода до 748–750 мм ртутного столба к концу месяца.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Таким образом, в конце сентября в Москве прогнозируются обильные дожди, но духоты до +26 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце сентября

В конце сентября в Санкт-Петербург придет постепенное похолодание, а также увеличится количество пасмурных дней с частыми осадками.

С 20 по 30 сентября среднедневные температуры в Северной столице будут снижаться с +15 градусов в начале периода до +11 градусов в конце месяца. Ночные температуры составят от +7 градусов 20 сентября до +6 градусов 30 сентября. Такой температурный режим немного ниже климатической нормы для этого времени года, что характерно для последних лет.

В конце сентября ожидается от пяти до семи дней с осадками. Наиболее дождливыми будут 23, 24 и 29 сентября, когда вероятность осадков достигнет 70–80%. Преобладающей будет переменная облачность с частыми пасмурными периодами, особенно во второй половине декады. Ветер будет умеренным, преимущественно юго-западного и западного направлений, со средней скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться с 743 мм ртутного столба в начале периода до 753 мм ртутного столба к концу месяца.

