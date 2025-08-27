Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать

В середине сентября в Москве прогнозируется возрастание вероятности осадков. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 10 по 20 сентября, ждать ли ливней и летней жары до +25 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине сентября

В середине сентября в Москве высоких показателей температуры воздуха не ожидается, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он напомнил, что в сентябре прошлого года рекорды среднесуточной температуры были установлены и в российской столице, и в Санкт-Петербурге, но в этом сезоне, по его словам, такого ждать не стоит.

«В первую десятидневку сентября будет теплая погода, то есть с положительной аномалией. А затем волнообразное развитие атмосферных процессов приведет к тому, что вторая десятидневка вернется в норму. А под конец месяца погода уйдет и ниже климатической нормы», — рассказал Шувалов RT.

По предварительным данным метеорологических сервисов, в Москве с 10 по 15 сентября ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Дневные температуры составят +19–25 градуса, ночные — +10–15 градусов. 13 сентября станет одним из самых теплых дней. Днем — до +19 градусов, ночью — до +10 градусов при малой облачности и отсутствии осадков. С 14 по 15 сентября сохранится ясная погода с температурой +17–18 градусов днем и +9–12 градусов ночью. Атмосферное давление будет стабильным — 751–755 мм ртутного столба, ветер умеренный, 3–7 м/с, западного и юго-западного направлений. Осадки в этот период маловероятны, влажность воздуха составит 39–59%.

С 16 по 20 сентября прогнозируется постепенное похолодание и возрастание вероятности осадков. Дневные температуры опустятся до +14–17 градусов, ночные — до +6–9 градусов. 18 сентября ожидается пасмурная погода с дождями. Температура днем +13 градусов, ночью +8–9 градусов при ветре до 4 м/с и давлении 746–750 мм рт. ст. С 19 по 20 сентября погода стабилизируется. Днем — от +15 до +16 градусов, ночью — от +6 до +8 градусов с переменной облачностью и без осадков. Сохранится ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 2–4 м/с, влажность воздуха повысится до 65–75%.

Таким образом, в российской столице в середине сентября стоит ожидать ливней и летней жары до +25 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине сентября

В период с 10 по 14 сентября дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +15–17 градусов, ночная — +7–9 градусов. К середине декады похолодает. Днем столбики термометров покажут +11–14 градусов, ночью — +5–7 градусов. Самые холодные дни ожидаются 18, 19 и 20 сентября, когда ночная температура может опуститься до +3 градусов.

Также вторая декада сентября в Северной столице часто приносит дожди. В этом году синоптики прогнозируют шесть дождливых дней, преимущественно с 15 по 20 сентября. Осадки будут слабыми или умеренными, без штормовых предупреждений. Облачность преобладает. Только два дня будут малооблачными, остальные — пасмурными с кратковременными прояснениями. Влажность воздуха сохранится на уровне 80–90%, что усилит ощущение прохлады. Ветер будет умеренным, 3–6 м/с, с порывами до 7 м/с в отдельные дни. Преобладающие направления — юго-западное и западное, что типично для Санкт-Петербурга в начале осени.

