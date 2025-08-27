Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 27 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Приморском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов Т2, МТС, «МегаФон», Yota и «Билайн». Что об этом известно, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 27 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 27 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты T2, МТС, «МегаФона», Yota, «Билайна» жалуются, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета не могут пользоваться поисковыми системами и загружать приложения банков, а также мессенджеров и маркетплейсов.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 27 августа поступило от пользователей T2. Порядка 28% жалоб об отсутствии связи приходятся на Челябинск, 21% — на Свердловскую область, 11% — на Москву, 7% — на Ханты-Мансийский АО, 6% — на Краснодарский край, 4% — на Воронежскую область, 2% — на Курганскую, Ярославскую, Мурманскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Санкт-Петербург, Татарстан, Приморский, Хабаровский края, Бурятию и Кузбасс.

Почему не работает мобильный интернет 27 августа

Власти российских регионов предупреждали, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — говорил он.

Что делать, если не работает мобильный интернет

При ограничениях на доступ в интернет специалисты советуют перерегистрировать телефон в Сети — выключить и включить его или воспользоваться авиарежимом. Такое действие может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например 2G или 3G. В случае отсутствия сигнала также можно вручную выбрать доступную Сеть в настройках телефона.

Минцифры согласовало с операторами схему, которая поможет обеспечить доступ к Сети в условиях ограничений.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — заявили в пресс-службе Т2.

