Новый «Склифосовский», написание книги, юбилей: как живет Максим Аверин

Народный артист России Максим Аверин выпустил книгу к юбилею. Какие еще новости о нем известны, где он сейчас снимается?

Что известно о карьере и личной жизни Аверина

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актер снимался в картинах «Спасатели. Затмение», «Марш Турецкого», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Любовь одна», «Глухарь», «Склифосовский», «Куприн. Яма», «Курьезы», «Девочки не сдаются», «Любовь и Сакс», «Собор» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Аверин не женат, детей у него тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — делился он с MK.RU.

Максим Аверин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что Аверин говорил о спецоперации и эмиграции

Максим Аверин не высказывал своего отношения к спецоперации, так как «не хочет обсуждать политику». При этом артист заявлял, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — отмечал Аверин.

Актер также заявлял, что никогда не эмигрирует за границу, потому что не представляет себе жизни в другой стране и «не способен мыслить и чувствовать на иностранном языке».

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Гамлет», «Поминальная молитва», «Лес», «Женитьба», «Там же, тогда же», «Арбенин. Маскарад без слов», «Роман» и «Лев зимой». Также актер гастролирует по России с моноспектаклем «Максим Аверин. Научи меня жить».

Кинопремьер с артистом не выходило с 2023 года, однако в скором времени он должен вернуться на киноэкраны в новом сезоне сериала «Склифосовский». Помимо него в фильме снимаются Мария Куликова, Елена Яковлева и другие.

В ноябре Аверину исполнится 50 лет. К юбилею он выпустил коллекционную книгу, в которой собрал эксклюзивные материалы в виде фотографий, стихотворений, аудио- и видеоконтента.

Максим Аверин Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Я люблю фотографию. Она, как крупный план в кино, может запечатлеть момент твоих эмоций. Я хочу поделиться с вами, мои дорогие, своими моментами счастья. На этом новом этапе своей жизни», — поделился актер.

Читайте также:

Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут

Кому повысят пенсии в сентябре 2025 года, вырастут ли другие соцвыплаты

«СашаТаня», работа с Киркоровым, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова