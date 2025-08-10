Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 19:42

«СашаТаня», работа с Киркоровым, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова

Валентина Рубцова Валентина Рубцова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Актриса Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Донбассе и Крыме?

Чем известна Рубцова

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области. Окончила ГИТИС.

Во время учебы она стала солисткой группы «Девочки», где выступала до 2003 года. В кино Рубцова дебютировала в 2004 году в сериале «Ландыш серебристый — 2».

Известность актрисе принесла роль Тани Архиповой в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня», который попал в Книгу рекордов России.

«Это было начало рядового съемочного дня. И вдруг к нам приехали продюсеры, авторы (а происходит это нечасто) и говорят, что мы попали в Книгу рекордов [России] и стали самым продолжительным российским спин-оффом. Первое, о чем я подумала: „Да! Мы крутые ребята!“. И перед глазами пролетели 10 лет работы в сериале. Появились силы и крылья продолжать нашу семейную сагу! Что бы ни делали герои сериала, они делают это с любовью и добрым юмором. В каждом из них зритель узнает себя, особенно семейные пары», — вспоминала она.

Также Рубцова снималась в картинах «Виола Тараканова», «Свой человек», «Аэропорт», «Кто в доме хозяин?», «СамоИрония судьбы» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 15 работ.

Валентина Рубцова в сериале «СашаТаня» Валентина Рубцова в сериале «СашаТаня» Фото: ТНТ

Что известно о личной жизни Рубцовой

В 2009 году Валентина Рубцова вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна.

«Мой муж — мужчина мечты. Таких нет больше нигде», — говорила актриса.

В 2011 году у пары родилась дочь София.

Что Рубцова говорила о Донбассе и Крыме

В 2019 году Валентина Рубцова рассказала, что последний раз была в Донбассе девять лет назад.

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — вспомнила она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

В 2009 году артистка получила российское гражданство. По ее мнению, Крым «расцвел, когда снова стал российским».

«Крым исторически был наш. История у нас циклическая, все по кругу. Когда я ездила в Крым, то всегда считала его Россией. Так и должно было быть. Если бы этого не было, то мне страшно представить, что могло бы случиться», — считает Рубцова.

Чем сейчас занимается Рубцова

Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Очень веселые ребята».

В 2024 году актриса снялась в комедии «Небриллиантовая рука» вместе с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. В 2025 году вышел 10-й сезон ситкома «СашаТаня».

«10 лет для лучшего семейного сериала страны — это важная дата! За эти годы я приобрела замечательный профессиональный опыт, зрители любят наш сериал, куда бы я ни пошла — люди мне улыбаются! Мы доставляем людям радость и удовольствие, и за это я благодарна судьбе!» — говорила Рубцова.

