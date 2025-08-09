Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина

Актриса Оксана Мысина, известная ролями в лентах «Уроки обольщения» и «Семейные тайны», была внесена Минюстом РФ в список иноагентов. Что известно о ее карьере, личной жизни и политической позиции?

Чем известна Мысина

Оксана Мысина родилась 15 марта 1961 года в городе Енакиево в ДНР, окончила Музыкальное училище имени Гнесиных в Москве по классу альты и Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Актриса дебютировала в кино в 1987 году в фильме «Время летать». Известность ей принесла роль Татьяны Ермаковой в драме «Семейные тайны». Также Мысина снималась в лентах «Театральный роман», «Бедный, бедный Павел», «Звезда эпохи», «Кровавая Мэри», «Каменская», «Агитбригада „Бей врага!“», «Уроки обольщения» и других. Всего в ее фильмографии 38 работ.

В 2001 году Мысина основала свой независимый театр — «Театральное братство Оксаны Мысиной», где работала как режиссер и актриса, а также создала рок-группу «Оксана Мысина и ОКСи-РОКс».

Что известно о личной жизни Мысиной

Оксана Мысина состоит в браке с американским журналистом и театральным критиком Джоном Фридманом. Они познакомились в 1988 году, когда мужчина приехал в Россию, чтобы собирать материал для своей докторской диссертации о советском драматурге Николае Эрдмане, и посетил спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» в театре «На Спартаковской», где играла артистка.

Свадьбу пара сыграла в Москве. Супруги покинули Россию в 2018 году. Детей у них нет.

Оксана Мысина и Джон Фридман Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Что известно о политической позиции Мысиной

Оксана Мысина в период жизни в России была постоянным участником протестных акций, на выборах мэра Москвы в 2013 году поддерживала Алексея Навального. По словам актрисы, он был близким ей по духу человеком, с которым она была лично знакома и уважала.

В 2014 году артистка выразила свое несогласие с российской политикой, а в 2022 году выступила против проведения спецоперации.

Чем сейчас занимается Мысина

Оксана Мысина перестала сниматься в кино в 2018 году после переезда в Грецию. Сейчас актриса живет на острове Крит, снимает фильмы в качестве режиссера и пишет картины.

Она активно поддерживает Украину, в интервью для разных YouTube-каналов Мысина критикует российскую власть и коллег, которые выступают за проведение спецоперации.

Накануне, 8 августа, Минюст РФ внес Мысину в реестр иноагентов. По данным ведомства, актриса распространяла недостоверную информацию «о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа» российской армии.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Киркоров, критика фигуры, мнение об СВО: как живет Екатерина Моргунова