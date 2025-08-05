Киркоров, критика фигуры, мнение об СВО: как живет Екатерина Моргунова

Актриса и юмористка Екатерина Моргунова прославилась благодаря проекту «Однажды в России». Чем она занимается сейчас, высказывалась ли о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Моргуновой

Екатерина Моргунова (Утмелидзе) родилась 17 августа 1986 года в Пятигорске. Окончила Пятигорский государственный технологический университет по специальности «менеджер по управлению персоналом».

Во время учебы Моргунова выступала с университетской сборной «Хлобысь». В 2009 году лучшие игроки «Хлобысь» объединились с избранными участниками пятигорской команды «Вредные привычки» и участниками «Винсадских беспризорников» со Ставрополья. Коллектив стал называться «ГородЪ ПятигорскЪ». Сборная Пятигорска выиграла Первую лигу и по итогам Сочинского фестиваля стала финалистом Высшей лиги КВН, где получила третье место. В 2012 году команда завоевала статус вице-чемпиона, а в 2013 году победила в главном турнире.

Актриса несколько раз становилась обладательницей почетного «Большого КиВиНа». Известность ей принесло участие в комедийном шоу «Однажды в России».

В 2015 году Моргунова вела программу «Руссо туристо» на СТС. Также она снимается в кино.

В 2014 году Моргунова вышла замуж за коллегу по КВН Леонида Моргунова. Он играл в команде «Парапапарам». В 2018 году у супругов родился сын Артемий.

Екатерина Моргунова с сыном Артемием Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За что критиковали Моргунову

Екатерина Моргунова признавалась, что часто получала некорректные замечания от окружающих по поводу своей худобы, хотя она чувствует себя комфортно в небольшом весе.

«Сейчас я вешу 45 или 44 кг при росте 165. Мне бы в идеале килограммов пять набрать, я была бы счастлива, но никак не могу повлиять на ситуацию. Это мой нормальный стандартный вес со школы, в котором мне до сих пор комфортно. Комментарии по поводу моего веса я слышу и от ближайших родственников, и от случайных людей: „Да что же ты такая худая? Давай ешь побольше, ой, тебя бы покормить“. Когда люди лезут со своими советами, то хочется дать им пару уроков культуры», — рассказывала она 7days.ru.

Чем сейчас занимается Моргунова

Екатерина Моргунова продолжает творческую деятельность. Она по-прежнему снимается в программе «Однажды в России».

В 2024 году вышло скетч-шоу «Это мы» с участием Моргуновой. В этом же году она снялась в комедии «Небриллиантовая рука» вместе с народным артистом России Филиппом Киркоровым и актером Никитой Кологривым.

Свое мнение о проведении спецоперации актриса не высказывала.

Читайте также:

Отъезд из РФ, работа на Украине, ипотека: как живет актер Анатолий Котенев

Боярская, внебрачные дети, заражение крови: как живет Сергей Чонишвили

«Мастер игры», восхищение Киркоровым: как живет актер Денис Власенко