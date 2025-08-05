Отъезд из РФ, работа на Украине, ипотека: как живет актер Анатолий Котенев

Отъезд из РФ, работа на Украине, ипотека: как живет актер Анатолий Котенев

Российский и белорусский актер Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине?

Чем известен Котенев

Анатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР.

После окончания школы он поступил в Свердловское театральное училище, но спустя год был призван в армию. Демобилизовавшись, Котенев поехал в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ.

Актер снимался в картинах «Неизвестный солдат», «Друзей не выбирают», «Снайперы», «Секретный фарватер», «Отряд специального назначения», «Охота жить», «Побег из ГУЛАГа», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Жажда экстрима», «Спасти босса», «Время первых», «Счастье из осколков», «Юморист», «Чужая», «Андреевский флаг», «Водоворот», «ВСЛУХ!», «ГДР» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Котенева

Первой женой Анатолия Котенева была телеведущая Светлана Боровская, которая родила ему двоих сыновей — Владимира и Клима.

В 2014 году Боровская подала на развод. Выяснилось, что артист около 20 лет жил на две семьи. Боровская об этом узнала почти сразу, но долго терпела.

«Точку на наших отношениях поставила жена. Но наши дорожки все равно бы разошлись», — комментировал Котенев.

Второй раз он женился на коллеге Елене Карпович, которая младше его на 17 лет. Они познакомились на съемках картины «Ундина». Пара воспитывает дочку Софью.

Анатолий Котенев Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Почему Котенев уезжал из России

В 2022 году Анатолию Котеневу предложили сыграть в британском сериале от Netflix «Корона». В пятом сезоне проекта он исполнил роль первого президента России Бориса Ельцина.

Артист рассказывал, что его работа в сериале могла не состояться из-за проблем с документами: перед отъездом он постирал их вместе с вещами после рыбалки. При этом, несмотря на испорченный паспорт и вид на жительство, Котенев поехал в посольство Британии, где ему оформили необходимые документы.

Актер признавался, что получил очень большой гонорар за съемки в «Короне» и даже смог выплатить ипотеку.

Что Котенев говорил об Украине

Анатолий Котенев снимался в украинской драме «Жажда экстрима» в 2007 году. Тогда в интервью украинским СМИ актер заявлял, что устает от Москвы, так как «там какая-та обреченность в людях».

«От Москвы устаешь очень сильно. Там какая-то обреченность в людях. Они зарабатывают деньги и не поднимают головы, не видят деревьев, я не знаю, когда они в последний раз смотрели на звезды. Машины у меня там нет — на съемки возят, а по личным делам я езжу на метро, пользуюсь маршрутками. Целую неделю москвичи захлопотаны, в пятницу узнаваемость резко повышается, в воскресенье — граничит с мордобоем: начинают пальцем в глаз тыкать. Не каждый реагирует ординарно», — говорил он.

Также Котенев говорил, что в Киеве «все любят общаться».

«Меня на время съемок поселили в частной квартире — так много народу, такая жажда жизни. Киев — полнокровный, все любят общаться, южане такие», — высказывался он.

Чем сейчас занимается Котенев

Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Отель „Медовый месяц“» и «Счастливый случай!»

В 2025 году он снялся в драме «Северный полюс». В скором времени также должна выйти лента «Золотой дубль» с его участием.

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