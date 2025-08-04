Связь с Украиной, отказ от ролей, дети: как живет актриса Ольга Ломоносова

Актриса Ольга Ломоносова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Ломоносова

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке. В 1986 году семья переехала в Киев, где будущая актриса училась в школе олимпийского резерва Альбины Дерюгиной и стала кандидатом в мастера спорта.

В 1997 году Ломоносова поступила в Киевское хореографическое училище. На последнем курсе ей предложили уехать на стажировку в Германию, однако поездка отменилась из-за того, что она влюбилась в народного артиста России Владимира Машкова и переехала в Москву.

В российской столице Ломоносову приняли в труппу «Имперский русский балет», однако во время одной из репетиций она получила травму, вследствие чего отказалась от карьеры балерины.

В 2003 году Ломоносова окончила Театральный институт им. Щукина. Она снималась в лентах «Дети Арбата», «Не родись красивой», «Дежурный ангел», «Тартюф», «А зори здесь тихие…», «Горная болезнь», «Анатомия сердца», «Отец и сын», «Все как у людей», «Шпион», «Многогранники» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Ломоносовой

Влюбленность Ольги Ломоносовой во Владимира Машкова не вылилась ни во что серьезное, но благодаря ему она прониклась театром и поступила в Театральный институт им. Щукина.

«Он был не свободен. Просто такие харизматичные мужчины никогда не бывают свободны, всегда есть какая-то женщина рядом. Я ту неделю провела в театре, но не из-за того, что там был кто-то, просто мне было интересно», — вспоминала актриса.

Первым супругом Ломоносовой стал продюсер Евгений Ряшенцев, с которым она узаконила отношения ради прописки в Москве. Пара была вместе полгода.

У Ломоносовой также был роман с коллегой Александром Самойленко.

Троих детей артистка родила от режиссера Павла Сафонова, с которым она вместе по сей день. При этом Ломоносова и Сафонов до сих пор не женаты.

«Паша мне и так муж, безо всяких штампов. Я не считаю обязательным ставить государство в известность, кто кем кому является. Дети носят Пашину фамилию, и по общечеловеческим законам мы — супруги. Как-то так у нас не сложилось со свадьбой, не поженились. Может, все впереди, кто знает», — пояснила она в интервью «Леди Mail».

Ольга Ломоносова с мужем Павлом Сафоновым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что Ломоносова говорила о спецоперации

После начала спецоперации Ольга Ломоносова признавалась, что не понимает, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.

«По большей части эту тему я обсуждаю с мамой, поскольку она из Киева и у нее там осталось много друзей. Я стараюсь в это все не внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, а кто виноват. Вообще не понимаю», — комментировала артистка.

На Украине у Ломоносовой остались родственники.

«Моя двоюродная сестра живет в Киеве вместе со своей мамой. Мой брат в Донецке, работает. А его семью — жену с маленькой дочкой — вывезли в Ростов. Мы с семьей разделены: и в Киев не доехать, никто меня туда и не пустит. В общем, больно, сложно — будто порезали на кусочки», — жаловалась она.

Чем сейчас занимается Ломоносова

Ольга Ломоносова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Чайка 73458», «Загадочные вариации», «Иллюзия счастья» и «Месяц в деревне».

В 2025 году актриса снялась в лентах «Аллигатор», «Оперативная память» и «Северный полюс». В скором времени также должны выйти проекты «Свои», «Берлин`23», «Ничего особенного» и «Самый длинный день».

Ломоносова отмечала, что не соглашается на все предложения и отказывается от некоторых ролей.

«Были в моем творчестве какие-то предложения, от которых я отказывалась. Но не потому, что я такое никогда не играю и это табу. Раздеваться мне особо не предлагали», — рассказывала она корреспонденту NEWS.ru на премьере фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия».

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