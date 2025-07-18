Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 16:43

«Все это позади»: Машков объяснил, почему он ушел из кино

Машков заявил, что больше не рассматривает приглашения на съемки

Владимир Машков Владимир Машков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза театральных деятелей народный артист России Владимир Машков признался, что он больше не рассматривает приглашения на съемки в кино. В беседе с MK.RU актер признался, что из-за плотного графика у него не остается времени на кинематограф. По словам Машкова, «все это позади».

Я даже не рассматриваю приглашения. Все это позади, — сказал артист.

Он также отметил, что активно готовится к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова. Юбилей состоится 17 августа. Машков назвал это «большой датой».

Ранее Машков заявил, что иногда люди не понимают, что предают. По его словам, предательство — это прежде всего случаи, когда один человек дает надежду, поддержку другому, уверяет его в своей преданности и готовности пойти на самопожертвование, а на деле поступает иначе.

Машков также признал, что труппам московских театров Олега Табакова и «Современник» тесно работать в стенах одного культурного учреждения из-за маленького пространства. Он отметил, что это также и большая радость, поскольку коллективы обмениваются творческим опытом.

актеры
Владимир Машков
фильмы
съемки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали ключевое решение для обеспечения молодых семей жильем
ОЗХО обвинили в молчании после применения ВСУ химоружия
«Пока не перестало хлюпать»: девочка 20 раз ударила гирей по голове мамы
Полицейские Петербурга задержали 26 нелегальных мигрантов в ходе рейда
Стало известно о блокировке счетов легендарного российского певца
Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам
50 танков, 50 тысяч солдат: ВСУ готовят новое вторжение в РФ, чем ответим
«Будет другой разговор»: в Совфеде ответили на угрозы Калининграду от НАТО
«Смотрю до первого мата»: Лукинский о современном юморе
«Влюбился в первом классе»: Лукинский рассказал об отношениях с женой
Раскрыта дата прощания с режиссером Карой
Минюст признал иноагентами двух российских журналистов и интернет-портал
Собака чуть не разорвала шестилетнего мальчика в Новой Москве
Стало известно о возможной встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Лукинский раскрыл, как впервые попал в «Аншлаг» Дубовицкой
Дождь стеной и парилка до +35? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали о новейшей технологии дистанционного разминирования
В Раде призвали лишить ветеранов ВСУ всех льгот
Мессенджер MAX: что это и как им пользоваться?
Военэксперт раскрыл, почему ФРГ не хочет поставок ракет Taurus Киеву
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.