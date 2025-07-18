«Все это позади»: Машков объяснил, почему он ушел из кино

«Все это позади»: Машков объяснил, почему он ушел из кино Машков заявил, что больше не рассматривает приглашения на съемки

Председатель Союза театральных деятелей народный артист России Владимир Машков признался, что он больше не рассматривает приглашения на съемки в кино. В беседе с MK.RU актер признался, что из-за плотного графика у него не остается времени на кинематограф. По словам Машкова, «все это позади».

Я даже не рассматриваю приглашения. Все это позади, — сказал артист.

Он также отметил, что активно готовится к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова. Юбилей состоится 17 августа. Машков назвал это «большой датой».

Ранее Машков заявил, что иногда люди не понимают, что предают. По его словам, предательство — это прежде всего случаи, когда один человек дает надежду, поддержку другому, уверяет его в своей преданности и готовности пойти на самопожертвование, а на деле поступает иначе.

Машков также признал, что труппам московских театров Олега Табакова и «Современник» тесно работать в стенах одного культурного учреждения из-за маленького пространства. Он отметил, что это также и большая радость, поскольку коллективы обмениваются творческим опытом.