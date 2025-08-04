Кологривый, развод, коллега в ВСУ: где сейчас актриса Ольга Картункова

Кологривый, развод, коллега в ВСУ: где сейчас актриса Ольга Картункова

Актриса и юмористка Ольга Картункова прославилась благодаря шоу «Однажды в России». Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Картунковой

Ольга Картункова (Рудакова) родилась 4 марта 1978 года в ставропольском селе Винсады. Окончила юридический институт по специальности «делопроизводитель».

В КВН ее привела должность методиста по работе с детьми, которую она занимала в Доме культуры. Так, в 2006 году команда «Ноев ковчег» принимала участие в фестивале КВН. В 2009 году «Ноев ковчег» вышел в финал Центральной краснодарской лиги КВН. В 2010 году Картункова стала капитаном команды, сменившей название на «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством был получен Кубок чемпионов Первой лиги КВН. Спустя год команда Пятигорска перешла в Высшую лигу КВН, а в 2013 году стала ее чемпионом.

Известность Картунковой принесло юмористическое шоу канала ТНТ «Однажды в России», в котором она принимает участие с 2014 года.

Помимо этого, артистка снимается в кино. Среди ее работ картины «Жених», «Все, кроме обычного», «Две девицы на мели», «СамоИрония судьбы», «Сеструха», «Иван Васильевич меняет все» и другие.

В 1997 году Ольга вышла замуж за Виталия Картункова. В браке родились двое детей — дочь Виктория и сын Александр.

В 2023 году юмористка сообщила, что развелась с супругом и сейчас состоит в отношениях со своим концертным директором Владимиром.

В 2022 году сын Картунковой женился. В 2024 году она также рассказала о свадьбе дочери.

Актриса Ольга Картункова выступает на приеме ‭«Жених» гуляет! Всем по ‭«Жениху!» по случаю 100-го Российского международного Кинорынка в рамках 27-го Открытого Российского кинофестиваля ‭«Кинотавр» в Сочи Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Картункова попала в черный список КВН

Ольга Картункова в 2023 году пояснила, что оказалась в черном списке Клуба веселых и находчивых после участия в программе «Игра» на ТНТ, концепция которой повторяла концепцию КВН. Шоу было закрыто до окончания сезона.

«Я знаю, что были списки: „Не пускать на сочинский фестиваль“. Кто-то мне сказал, что я в этих списках. Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», — рассказала она на YouTube-шоу «Есть вопросики».

При этом Картункова отметила, что не считает бывшего ведущего шоу Александра Маслякова причастным к решению внести ее в список персон нон грата.

Чем сейчас занимается Картункова

Ольга Картункова продолжает творческую деятельность. Она по-прежнему принимает участие в проекте «Однажды в России».

В 2024 году юмористка также снялась в комедии «Небриллиантовая рука» вместе с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым и актером Никитой Кологривым.

В марте 2025 года стартовали съемки третьего сезона комедии «Сеструха» с Картунковой для телеканала «Пятница!».

Свое мнение о проведении спецоперации юмористка не высказывала, однако в феврале этого года открестилась от вступившего в ВСУ коллегу по шоу «Однажды в России» Игоря Ласточкина.

«Первый раз о нем слышу. Я такого не знаю», — прокомментировала она NEWS.ru.

Юмористы вместе снимались в шоу «Однажды в России», в том числе играли бывших супругов в одном из скетчей. Эфиры с Картунковой и Ласточкиным выходили в течение четырех лет — с 2014 по 2018 год.

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