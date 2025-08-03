Работа в Израиле, молодая жена, слухи об изменах: как живет Игорь Лифанов

Работа в Израиле, молодая жена, слухи об изменах: как живет Игорь Лифанов

Актер Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об уехавших коллегах?

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Актер учился вместе с Дмитрием Нагиевым, с которым дружит по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — признавался Лифанов Teleprogramma.pro.

Артист снимался в лентах «Брат», «Убойная сила», «Ключи от смерти», «Спецназ», «Русский спецназ», «Диверсант», «Дневной Дозор», «Убить Бэллу», «Жесть», «Ленинград», «Отряд», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Пять минут тишины. Возвращение», «Девушка на миллион», «Крутые меры», «Сыщицы» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой супругой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.

Второй раз Лифанов тоже женился на однокурснице — Татьяне Аптикеевой. В браке родилась дочь Анастасия, которая, как и родители, стала актрисой.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. В третьем браке у актера родилась дочь Алиса.

Игорь Лифанов Фото: Социальные сети

В 2023 году друг Лифанова заявил, что Косенко изменяет мужу, однако она опровергла эту информацию, заявив, что слухи распускает отвергнутая поклонница.

«Мы с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас», — прокомментировала она.

Что Лифанов говорил об уехавших коллегах

По мнению Игоря Лифанова, уехавшим российским артистам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что, когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — говорил актер.

Также он признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских артистов.

Лифанов находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ночь ее откровений», «Семейный переполох», «Бесконечное начало», «Двое в лифте, не считая текилы», «Авантюра» и «Зинон. С приветом!».

В скором времени также должны выйти проекты «Пять минут тишины. Леса и реки» и «Отверженные» с его участием.

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