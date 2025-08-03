«Тотальный зашквар»: Погребняк дала оценку разводу Диброва

Певица Мария Погребняк в своем Telegram-канале резко высказалась о скандале вокруг развода телеведущего Дмитрия Диброва. Она поддержала Елену Товстик — жену бизнесмена Романа, с которым якобы встречалась Полина Диброва. Погребняк заявила, что подобное поведение невозможно оправдать. Отмечается, что подтверждения слухам об измене пока нет.

Спать с мужем своей подруги — это тотальный зашквар. Ровно такой же, как и спать с женой своего друга. Нет тут никаких оправданий, — написала знаменитость.

Мария выразила надежду, что предприниматель не бросит шестерых детей и будет выплачивать алименты. По ее мнению, отец обязан обеспечивать тех, кого привел в этот мир. Погребняк сравнила историю с дешевым сериалом и удивилась, как близкая подруга семьи могла пойти на предательство.

Ранее Полина Диброва впервые прокомментировала слухи о возможном расставании с Дмитрием Дибровым. Она сообщила, что намерена подробно ответить на все вопросы 10 августа. Полина уточнила, что супруг сейчас находится на отдыхе в Испании у друга, а она сама осталась в Москве с детьми. Супруге телеведущего приписывают роман с бизнесменом Романом Товстиком — давним другом семьи.