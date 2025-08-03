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03 августа 2025 в 17:05

«Мастер игры», восхищение Киркоровым: как живет актер Денис Власенко

Денис Власенко Денис Власенко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Денис Власенко обрел популярность благодаря съемкам в российских сериалах и победе в реалити-шоу «Мастер игры». Что известно о его карьере и личной жизни?

Чем известен Власенко

Денис Власенко родился 18 декабря 1997 года в Курске. В 17 лет переехал в Москву и поступил во ВГИК, после окончания которого был принят в труппу Театра юного зрителя. Спустя время артист оставил театр ради кино и заработка.

«Ушел из МТЮЗа, потому что в репертуарном театре очень большая занятость при какой-то минимальной зарплате. А я же человек из провинции, после института мне надо было снимать квартиру, как-то жить», — признавался он.

Актер дебютировал в кино в 2018 году в ленте «Как я стал…». Первую известность Власенко принесла драма «Подбросы», за которую он удостоился приза «За лучшую мужскую роль» на фестивале русского кино в Марбелье.

Также он снимался в лентах «Хэппи-энд», «Мне плевать, кто вы», «Закрыть гештальт», «И снова здравствуйте!», «Стрим», «Инспектор Гаврилов», «Юра дворник», «Страсти по Матвею», «Первый номер» и других.

На настоящий момент в его фильмографии около 30 работ.

Что известно о личной жизни Власенко

Денис Власенко на протяжении нескольких лет состоял в отношениях с девушкой по имени Александра. В 2023 году артист рассказал, что спутница начала ревновать его к профессии.

Спустя время он прекратил публиковать в соцсетях их совместные снимки. В одном из последних интервью Власенко не стал отвечать на вопрос о том, свободно ли его сердце.

Денис Власенко Денис Власенко Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что известно о победе Власенко в шоу «Мастер игры»

Денис Власенко в 2025 году принял участие в шоу на ТНТ «Мастер игры», в котором участники обманывали друг друга, плели интриги и срывали маски с коллег. Накануне, 2 августа, стало известно, что актер одержал победу в проекте.

«Мне кажется, что моя суперсила в искренности. Она как никогда мне пригодилась в этом проекте… Когда я ехал туда, знал, что точно не буду кого-то предавать, идти по головам. И с этими принципами мне удалось выиграть в этом проекте про обман, избегая предательства. Я даже горжусь этим в какой-то степени», — рассказал он VOICE.

По словам актера, он был восхищен участием в проекте народного артиста России Филиппа Киркорова, который во время съемок узнал о смерти отца Бедроса.

«В тот день, когда случилась эта трагедия, мы снимали испытания и круглый стол. Обо всем мы узнали ближе к голосованию и были поражены профессионализмом Филиппа Бедросовича. Как он достойно справлялся, ведь возможности отменить и перенести что-то не было! Он был с нами, и мне показалось, что во время круглого стола у него, возможно, капнула слезинка», — поделился Власенко.

Чем сейчас занимается Власенко

Денис Власенко на настоящий момент продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ним на экраны вышли ленты «Инспектор Гаврилов 2», «Нейробатя», «Павел. Первый и последний» и «Циники». Также он снимается в сериалах «Вор в загоне», «Госзащита», «Закрыть гельштат 2», «Суета», «Теория большой лжи» и других.

Актер признается, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежных проектах.

«Как минимум чтобы познакомиться с профессионалами, которые возглавляют кинематографические процессы в мире, — имею в виду, конечно, Голливуд, — прикоснуться к производству больших фильмов и посмотреть, ходят там люди на руках или нет», — сказал он.

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