Связь с Пригожиным, сын, новые фильмы: как живет актер Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин активно снимается в кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его связи с Евгением Пригожиным?

Что известно о карьере и личной жизни Полухина

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Артист снимался в картинах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Экстренное торможение», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Метод», «Черная кошка», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Отпуск в ноябре», «Большой дом», «Король и Шут», «Сны Алисы», «Бешенство» и других. Всего в его фильмографии более 150 работ.

Полухин женат на коллеге Светлане Строговой, с которой познакомился во время учебы в институте. У супругов есть сын Иннокентий, он работает в рекламном бизнесе.

Как Полухин связан с Пригожиным

Кирилл Полухин исполнил главную роль в трех частях фильма «Шугалей», которые продюсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Сюжет картины основан на реальных событиях: он рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии.

«Фильм повлиял на меня очень сильно. Его еще и перевели на несколько языков. И Максим, с которым я потом встретился на свободе, рассказал, что его перестали бить, стали называть Шугой, а раньше те, кто его охранял, даже не знали, кто он. Мы же, когда снимали кино, не знали, что там на самом деле происходило», — говорил Полухин «Вечерней Москве».

Кирилл Полухин Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

После выхода ленты «16-й», которую назвали «исповедью» Пригожина, Полухин заявлял, что надо снимать больше подобных проектов.

«Родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — уверен он.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2025 году он снялся в картинах «Опасный», «Путешествие на солнце и обратно» и «Доктор Вера». В скором времени также должна выйти комедия «Волчок» с его участием.

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