В 2025 году в России родились больше 1 млн детей

В 2025 году в России родились больше 1 млн детей

Общее число заявлений о появившихся на свет детях в России с начала 2025 года превысило отметку в 1 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные данные. Речь идет об 1 057 234 малышах.

Как уточнило агентство, среди них мальчиков родилось больше, чем девочек — 51% против 49%. При этом примерно в 7,3 тысячи случаев на свет появились двойняшки. Возраст российских матерей в среднем составляет 29,8 года, а отцов — 29,2 года.

Также для 39% россиянок это был первый ребенок. Еще 32% родили во второй раз. При этом 18% женщин стали матерями в третий раз и только 11% — в четвертый и более.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил при рождении открывать каждому ребенку счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей из федерального бюджета. По его мнению, наряду с другими мерами это поможет повысить рождаемость в стране.

Как предположил директор нижегородского Института демографического развития Евгений Журавлев, люди, у которых все есть, перестают рожать детей. По его словам, сейчас многие россияне с хорошим достатком откладывают деторождение.