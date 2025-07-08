«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый

4 июля на ТНТ состоялась премьера нового шоу «Звезды в стендапе», оно также будет выходить на видеосервисах. Под руководством комика Ильи Соболева знаменитости, не имеющие отношения к юмору, учатся быть стендаперами и дают стендап-концерт. Первым гостем проекта стал актер Никита Кологривый. Что представляет собой новое шоу, справился ли с ролью комика звезда сериала «Слово пацана» и что говорят о его дебюте зрители — в материале NEWS.ru.

О чем шоу «Звезды в стендапе»

Первый выпуск шоу ТНТ «Звезды в стендапе» вышел в праймтайм — в пятницу вечером. Ведущий проекта — комик Илья Соболев, который является одним из медийных лиц канала. Он родился в Красноярске, учился в Институте цветных металлов и материаловедения, играл в команде КВН «Левый берег». После этого окончил Санкт-Петербургскую театральную академию и стал часто появляться в юмористических проектах ТНТ: «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy баттл», «Прожарка» и других.

Сейчас Соболев — соведущий в вечернем «Шоу Воли», но если у комика Павла Воли он на подхвате, то в этом проекте он выступил в роли учителя стендапа, опытного друга и наставника.

На ТНТ так описали новое шоу: «Стендап-реалити Ильи Соболева, в котором он будет превращать звезд российского шоу-бизнеса в профессиональных комиков. Участники на себе ощутят все препятствия и трудности, с которыми сталкиваются юмористы при подготовке к выступлению. А в финале выпуска каждый выйдет со своим собственным номером и покажет, чему научился за это время».

В проекте показано превращение известного человека в стендапера. Все начинается с представления героя зрителям. Соболев не просто называет имя, но и описывает присущий ему вайб. У Никиты Кологривого он весьма мощный. Многие знают его как харизматичного артиста, который отличается резкими высказываниями и одиозными жестами. История с официанткой в Новосибирске наделала много шума.

Никита Кологривый Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Герой рассказывает о себе, делится переживаниями по поводу успеха или провала в качестве стендап-комика. Профессиональные сценаристы на пишут участнику монолог на основе того, что он говорил о жизни. Задача героя — донести до них самые яркие моменты своей биографии, воспоминания, которые вызвали бы смех в зале.

Далее артист дает технический концерт: пробует шутки на зрителях. Первый раз Кологривый делал это в присутствии Соболева, который помогал ему на сцене, во второй — сам. И только после всех проб и работы над ошибками — финальный концерт как экзамен на умение шутить со сцены.

О чем шутил Кологривый в шоу «Звезды в стендапе»

Кологривый много шутил о своем поступлении в театральный вуз и учебы в нем, нашумевшем сериале «Слове пацана» Жоры Крыжовникова, первых съемках в фильмах, которые были в маленьких минутных эпизодах, игре в театре, своей близорукости и увлечении боксом.

Актер закончил шоу пафосным высказыванием, что он, Никита Кологривый, готов ко всем вызовам в совей жизни. Артист также спросил у зала, кто он для них теперь. «Красавчик», — крикнул какой-то мужчина из зала.

Что пишут зрители о выпуске шоу «Звезды в стендапе» с Кологривым

Отзывы об участии Кологривого в новом шоу «Звезды в стендапе» оказались очень разными. Фанаты актера пишут, что в любом случае он талантливый актер и из него получился хороший стендапер, другие же зрители настроены более критично.

Никита Кологривый Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«От комедии на финальном выступлении не было ничего. Мы просто слушали про его жизнь. Кстати, это было интересно, я узнала про проблемы со зрением и его детство. Но где юмор? Я ни разу не смеялась. Причем под конец я даже уснула и до конца его сольное выступление не досмотрела», — пишет девушка, решившая оставить расширенный комментарий на специальном сайте для отзывов.

«Стендап — точно не его тема», «Нудная передача получилась», «Неудачный формат», «Вообще ни о чем. Стендапер он никакой», — пишут в Сети.

Что сказал телекритик о шоу «Звезды в стендапе»

Телекритик Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru предположил, что новое шоу «Звезды в стендапе» — это своего рода эксперимент, пробный шар канала, и совсем не факт, что у него будет следующий сезон. По его словам, из-за не слишком удачной идеи проекта довольно сложно сделать из него долгоиграющую историю.

«Я считаю, что стендапер должен быть профессиональный человек, который подготовлен не только к одному концерту, человек начитанный, любящий русский язык, умеющий молниеносно реагировать на те или иные находки из зрительного зала, порассуждать с ходу на какую-то тему. В том, чтобы подготовить человека к одному концерту, нет ничего сложного», — сказал телекритик.

Горбунов отметил, что жанр стендап-комедии весьма специфический. «Многие такие телепроекты на разных телеканалах не взлетели. И СТС экспериментировал, и на Первом канале такие варианты были. Пожалуй, только Comedy Club и разные его интерпретации на ТНТ сохраняют рейтинги», — отметил Горбунов.

Никита Кологривый Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телекритик подчеркнул, что проект запустили в разгар лета, когда большинство зрителей выбирают полоть грядки вместо просмотра телевизора, то есть не в телесезон, а значит, канал вряд ли возлагает на «Звезды в стендапе» большие надежды. «Они сняли семь-восемь выпусков, максимум десять, дальше будут принимать решение, стоит ли его продолжать», — сказал Горбунов.

Телекритик поделился мнением, что проект можно было бы сделать интереснее, если бы в финале участники соревновались между собой, было бы жюри, момент интерактивного голосования, то есть какой-то батл и соревнование.

«Многое еще зависит от главных участников этого шоу и от того, как будут продюсировать этот проект», — отметил Горбунов.

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