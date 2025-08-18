Фанатов шоу «Экстрасенсы» обрадовали выходом продолжения

Телеканал ТНТ объявил о возвращении в эфир шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», сообщает RG.RU. Продолжение второго сезона проекта выйдет 30 августа в 18:00 по московскому времени. Отмечается, что участие в нем продолжат Юлий Котов, Максим Левин, Александр и Олег Шепс, Влад Череватый, Виктория Райдос и Ангелина Изосимова.

При этом главная интрига сезона — появление двух новых участников, имена которых до эфира держатся в секрете. Известно лишь то, что один из них — победитель, а другой — финалист прошлых сезонов. По словам создателей шоу, возвращение этих экстрасенсов обещает «встряхнуть проект и изменить расстановку сил».

За кадром, по словам продюсеров, разворачивается своя драма: скрытые альянсы, недоверие, психологическое давление и интриги. Некоторые экстрасенсы, по наблюдениям съемочной группы, продолжают взаимодействовать даже за пределами испытаний, создавая атмосферу, напоминающую сериал «Игра в кальмара».

Ранее Олег Шепс заявил, что второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» будет сильнее предыдущего. По его словам, съемки были «очень жаркими». Первая «Битва сильнейших», как считает Шепс, по сравнению с новым сезоном «просто отдыхает».