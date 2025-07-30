Олег Шепс поделился деталями нового сезона «Битвы экстрасенсов»

Второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» будет сильнее предыдущего, заявил участник программы Олег Шепс в сторис в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, съемки были «очень жаркими». Первая «Битва сильнейших», отметил Шепс, «просто отдыхает».

У нас уже отсняли первый готзал после перерыва и это было очень жарко. <...> За перерыв мы сильно преисполнились. Я думаю, вы не разочаруетесь, — поделился экстрасенс.

Программа выйдет на ТНТ 30 августа. На фоне премьеры ходят слухи об изменении состава участников, согласно которым в команду взяли победителя 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» Тимофея Руденко. Вместо Ольги Якубович продюсеры пригласили Марьяну Романову.

Ранее Артем Краснов, известный также как «вампир», подтвердил свой уход из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Участник программы признался, что больше не хочет обсуждать эту тему, не назвав причины такого решения.

Стало известно, что экстрасенс Александр Шепс начал зарабатывать около 2 млн рублей в месяц. По данным СМИ, доход ему приносит продажа магических атрибутов, цена на которые стартует от суммы чуть больше 1000 рублей.